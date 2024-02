Instagram e Threads da Meta deixarão de recomendar conteúdos políticos

A Meta vai deixar de recomendar conteúdos políticos aos utilizadores no Instagram e no Threads, de acordo com Adam Mosseri, chefe do Instagram. Segundo ele, os utilizadores continuarão a ver conteúdos políticos das contas que seguem, mas as aplicações deixarão de "amplificar proativamente" essas publicações.

A mudança, que será lançada "nas próximas semanas", será aplicada a contas públicas em locais onde os algoritmos de recomendação da Meta sugerem conteúdo ou posts, como Reels e Explore do Instagram, e utilizadores sugeridos no Threads. Mosseri não entrou em detalhes sobre como a Meta determinará o que conta como "político", mas um porta-voz da empresa disse que incluiria tópicos relacionados a eleições e questões sociais.

A nossa definição de conteúdo político é o conteúdo suscetível de ser sobre tópicos relacionados com o governo ou as eleições; por exemplo, publicações sobre leis, eleições ou tópicos sociais. Essas questões globais são complexas e dinâmicas, o que significa que essa definição evoluirá à medida que continuarmos a envolver-nos com as pessoas e comunidades que usam as nossas plataformas e especialistas externos para refinar a nossa abordagem.

Afirmou o porta-voz.

Quer ver estes conteúdos? A Meta dará opção de escolha

Embora a Meta limite as suas sugestões relacionadas a esses tópicos por predefinição, aqueles que desejam ver esse conteúdo poderão optar por alterar as configurações do Instagram e do Threads. A empresa afirmou que a atualização não afetará a forma como as pessoas veem as publicações das contas que escolheram seguir.

O nosso objetivo é preservar a possibilidade de as pessoas optarem por interagir com conteúdos políticos, respeitando o interesse de cada um por esses conteúdos.

Afirmou Mosseri.

A mudança é a mais recente forma de a Meta tentar desencorajar os utilizadores do Threads de discutir tópicos que considera potencialmente problemáticos. A empresa bloqueia tópicos "potencialmente sensíveis", incluindo vacinas e termos relacionados com a covid-19, dos resultados de pesquisa no Threads. Mosseri também disse que a Meta não quer "encorajar" os utilizadores a publicar sobre "política e notícias importantes" na aplicação.

Mas a mudança também pode causar uma nova reação entre utilizadores e criadores, alguns dos quais já acreditam que a Meta suprime injustamente certos tipos de conteúdo. A empresa disse que as pessoas com contas "profissionais" no Instagram podem usar o recurso "status da conta" para verificar se os seus posts são atualmente considerados elegíveis para recomendações.

