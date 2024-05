Portugal: INESC TEC produz drones para uso militar de Israel?

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) tem vindo a ser associado à produção de drones para uso militar de Israel em Gaza. A instituição já reagiu em comunicado.

Projeto com Israel é para catástrofes naturais

Num comunicado enviado à Lusa, o INESC TEC refuta ligação à produção de drones para uso militar de Israel. Na nota o INESC TEC indica que "tem uma importante linha de investigação científica na área da resposta a situações de emergência, como catástrofes naturais ou incêndios florestais, na qual o trabalho no domínio das comunicações tem um lugar de destaque" e que, "no âmbito desta linha, participou de 2019 a 2022 num projeto de investigação europeu, o ResponDrone".

O consórcio envolveu organizações de 11 países europeus, Israel e a Coreia do Sul". "Desenvolvido para melhorar a resposta a catástrofes naturais e, no futuro, permitir às equipas de socorro auxiliar as populações com rapidez, eficácia e eficiência, em situações de emergência", o projeto, enfatiza o instituto, "não visa a aplicação na área militar".

O INESC TEC reforça que o "programa europeu Horizonte 2020, que financiou o projeto, excluía explicitamente projetos visando aplicação na área militar".

Sobre a sua participação no ResponDrone, o instituto afirmou que é ao "nível da investigação em 'software' que permita criar redes de comunicações de emergência nos locais de resposta às situações de catástrofe, não tendo qualquer contributo para 'hardware' ou 'software' específico dos drones".