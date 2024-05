Campus Life, simulação da vida estudantil

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Live Motion Games, Campus Life é uma simulação da vida num Campus estudantil norte-americano. Tal como o jogo tenta reproduzir, os Campus são um local onde não falta ação. Venham ver...

Campus Life, é um jogo que simula a vida num Campus estudantil norte-americano. Uma República onde estudantes vivem, estudam, coexistem e muito mais.

No entanto, o jogo começou a sua vida com outro nome: Millennials to Campus Life.

A equipa de desenvolvimento sediada em Varsóvia (Polónia) Live Motion Games, explica o porquê da mudança de nome. Segundo os seus responsáveis, esta iniciativa de rebranding foi baseada numa avaliação dos elementos de design do jogo e do público-alvo.

A equipa acredita que o novo título retrata com maior precisão a natureza e conteúdo do jogo. Segundo os Live Motion Games, Campus Life não é um jogo focado apenas numa determinada Geração ou nos temas relacionados com ela. O jogo pretende mostrar os vários aspectos da vida estudantil que se desenrola num Campus universitário – tanto no que toca aos seus encantos como aos seus desafios.

Campus Life é um jogo de simulação de vida estudantil num Campus universitário norte-americano, no decorrer do inicio dos anos 2000.

O jogo conta com uma perspectiva isométrica, e traduz o quotidiano dos estudantes e restantes habitantes do Campus, o que envolve muita coisa.

Em Campus Life Os jogadores criam o seu próprio caloiro universitário, cujo futuro dependerá exclusivamente deles. Seja numa carreira dum qualquer ídolo popular, duma estrela em ascensão no meio acadêmico ou dum atleta incomparável, as possibilidades dependem unicamente da imaginação do jogador.

Ao longo de quatro anos de estudo, os jogadores terão muito tempo para escolher o caminho certo para o seu personagem, assim como poderão explorar uma grande variedade de atividades, histórias e relacionamentos possíveis.

Grande parte do tempo de jogo em Campus Life, concentra-se principalmente na gestão eficaz do tempo do nosso personagem. Sendo um estudante, o nosso caloiro tem várias responsabilidades a seu cargo. Assistir a palestras, conseguir arranjar dinheiro para as mensalidades, e claro... estudar para as provas e ganhar bolsas de estudo.

No entanto, e tal como na realidade, também existem inúmeras outras opções bem tentadoras para passar o tempo livre no Campus. Sair e festejar com os amigos, praticar desporto, ganhar algum dinheiro com empregos de curta duração, ou até talvez, passar noites tranquilas a ler livros. A decisão é toda da responsabilidade do jogador e é esse equilíbrio entre responsabilidades e lazer que fará o nosso caloiro ser melhor, ou pior sucedido.

À medida que o jogador se esforça para atingir os seus objetivos, o seu personagem vai adquirindo novas Traits. Estas Traits estão associadas a efeitos positivos (passivos) que podem influenciar os vários aspectos da sua vida estudantil, como por exemplo, os resultados nos exames, preços de artigos á venda nas lojas ou mesmo aquisição de recursos como a Reputação ou a Energia.

As diferentes atividades disponíveis no Campus também podem alterar as estatísticas permanentes do nosso caloiro, incluindo as relacionadas com a Mente, Corpo ou Criatividade. Por outro lado, o personagem criado pelo jogador possui limitações humanas, portanto cada atividade que ele realize afeta diretamente os seus níveis de Energia e de Alegria.

As atividades às quais o personagem dedica o seu tempo no Campus influenciam também os seus níveis de habilidade, que são úteis para participar da vida no Campus – dar o desempenho de sua vida no palco ou vencer um torneio esportivo, por exemplo. Durante o jogo, o jogador terá muitas oportunidades de testar as suas habilidades em diversos eventos, como torneios de xadrez, partidas de baseball ou participação em peças teatrais.

É claro que, com tamanha variedade de opções e escolhas, o jogo não terá um final definido. É um jogo que se vai escrevendo à medida que se vai jogando.

Campus Life introduz ainda, o conceito das Fraternidades e no jogo, os jogadores têm a opção de ingressar numa de três Fraternidades disponíveis. Cada uma terá tarefas, desafios e muita diversão à sua espera. Podem também, caso queiram, permanecer como estudantes não afiliados. As histórias são projetadas de forma a que todos os jogadores, quer procurem sucesso profissional, popularidade ou simplesmente diversão, possam encontrar o seu lugar no Campus.

Entretanto, sabemos que os produtores do jogo vão lançar uma demo no decorrer da edição deste ano do Steam Next Fest, a 10 de Junho.