Jogos grátis no Playstation Plus para Janeiro de 2024

O primeiro mês do ano de 2024 já vai bem lançado e as festividades já ficaram bem para trás. No entanto, tal não significa que deixem de haver bons motivos para sorrir e um deles é precisamente o reforço regular do catálogo do Playstation Plus, que agora vos trazemos.

O Playstation Plus acaba de receber as novidades sobre quais as novas aquisições que chegarão em breve (a partir de dia 16 de Janeiro) e que todos os jogadores, com subscrições válidas, poderão usufruir sem custos acrescentados.

Encabeçada por "bombas" como Just Cause 3 ou Resident Evil 2 a lista agora revelada irá fazer sorrir muitos dos jogadores de Playstation 5 e Playstation 4, certamente. Vamos ver a lista...

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Os subscritores ativos do serviço PlayStation Plus Extra e Premium receberão a partir do próximo dia 16 de Janeiro a seguinte lista de jogos, que inclui Just Cause 3 ou Resident Evil 2:

Tiny Tina's Wonderlands - Next Level Edition para a Playstation 5 e Playstation 4

Resident Evil 2 para a Playstation 5 e Playstation 4

Hardspace: Shipbreaker Playstation 5 e Playstation 4

LEGO® City Undercover para a Playstation 4

Just Cause 3 para a Playstation 4

Session: Skate Sim para a Playstation 5 e Playstation 4

Shadow Tactics: Blades of the Shogun para a Playstation 4

Vampire: The Masquerade - Swansong para a Playstation 5 e Playstation 4

Surviving the Aftermath para a Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, os seguintes jogos ficarão disponíveis, também a partir de 16 de Janeiro para os subscritores do PlayStation Plus Premium:

Rally Cross para a Playstation 5 e Playstation 4

Star Wars: Episodio I: La Amenaza Fantasma para a Playstation 5 e Playstation 4

Street Fighter: 30th Anniversary Collection para a Playstation 4

Legend of Mana para a Playstation 4

Secret of Mana para a Playstation 4