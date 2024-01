Saiba como criar um cartão bancário virtual em 5 segundos

Sabia que pode criar um cartão bancário virtual? Sim e é muito fácil e pode até definir o valor do cartão, cancelar quando quiser, entre muitas outras características. Aprenda a criar um cartão bancário virtual.

Para quem costuma fazer frequentemente compras online então nada melhor que usar um cartão virtual para o efeito. Desta forma pode pagar, em lojas online, nacionais e internacionais, sem indicar o número real do seu cartão de débito ou crédito (American Express, MasterCard ou Visa) sem que tenha qualquer custo adicional.

Com o MBNET pode gerar cartões virtuais de forma segura, através do MB WAY. Escolha o tipo de cartão que pretende gerar, indique o valor a carregar nesse cartão e, por fim, insira os dados do cartão MB NET no site do comerciante.

Como criar um cartão bancário virtual?

Para criar um cartão virtual deve abrir então a app MBWAY, depois escolher opção Cartões MB NET e em seguida indicar se é um cartão para Compra Única, para Várias Compras, ou Pagamento Recorrente.

É fácil não é? Agora já pode criar facilmente o seu cartão para a necessidade que pretende. Sim, é possível criar vários cartões virtuais.