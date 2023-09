Transferências bancárias só com telemóvel? Sim, vai ser possível

A digitalização tem também modificado o sector da banca! Hoje em dia os pagamentos estão mais fáceis e rápidos e, num próximo ano, espera-se ser possível fazer transferências bancárias só com número de telemóvel.

Vai ser possível usar apenas o telemóvel em vez do IBAN...

A novidade parece não existir, até porque hoje já é possível fazer transferências bancárias recorrendo apenas ao telemóvel. No entanto, a partir de 2024, todos os bancos que operam em Portugal têm de disponibilizar uma nova funcionalidade A

Segundo revela o Banco de Portugal, os clientes bancários vão poder fazer transferências digitando apenas o número de telemóvel da pessoa para quem enviam o dinheiro, em vez de o IBAN, devendo esta solução ser disponibilizada até final do primeiro trimestre de 2024.

Segundo o administrador do BdP Hélder Rosalino, em conferência de imprensa no Museu do Dinheiro, em Lisboa...

No nosso 'homebanking' fazemos uma transferência normal, não precisamos de digitar o IBAN [número de identificação bancária]. Este serviço ficará disponível em qualquer canal, em qualquer serviço de transferências

O administrador do Banco de Portugal disse que esta solução tecnológica está em desenvolvimento e que custará ao BdP "centenas de milhares de euros". Já os bancos pagarão o custo dessa funcionalidade na mensalidade que pagam por estarem no Sistema de Compensação Interbancária (SICOI).

Revela a Lusa que também até final do primeiro trimestre será disponibilizada outra funcionalidade que permitirá ver de imediato o nome do beneficiário quando fizer uma transferência de dinheiro após a introdução do IBAN.

Questionado sobre a possibilidade de se criar uma base de dados de números de IBAN e números de telefone fraudulentos, que impeça que sejam transferidos dinheiro para essas contas, Hélder Rosalino disse que "esse tema também está a ser analisado" mas que implica uma regulamentação complexa e que mexe com a proteção de dados pessoais e considerou que as funcionalidades hoje apresentadas serão importantes meios de redução da fraude.