Apagão: Rede social LinkedIn está inoperacional! O que foi agora?

Ainda não se passaram muitas horas após o apagão do Facebook, Instagram e Threads e já outra rede social ficou inoperacional. Quem tentar aceder ao LinkedIn recebe a mensagem "An error has occurred". Afinal o que se passa com as redes sociais?

O LinkedIn é uma rede social profissional, direcionada para ligar profissionais em diferentes setores e permitir que eles se criem contactos profissionais. Funciona como uma plataforma onde os utilizadores podem criar perfis que destacam as suas experiências de trabalho, habilidades, formação académica e interesses profissionais.

Os utilizadores podem ligar-se a colegas de trabalho, recrutar talentos, procurar empregos, participar de grupos de discussão e partilhar conteúdo relevante relacionado ao mundo dos negócios e carreiras. É uma ferramenta valiosa para networking e desenvolvimento profissional.

Se tentar aceder ao LinkedIn atualmente recebe o seguinte erro...

No DownDetector são já vários os utilizadores que estão a reportar problemas no acesso à rede social da Microsoft.

(Em atualização)