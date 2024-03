Jogos grátis no Playstation Plus para Março de 2024

Março já chegou e também já chegaram os reforços ao catálogo do Playstation Plus. Venham conhecer quais os jogos que acabaram de chegar e que estão disponíveis para todos os jogadores que tenham subscrições ativas do serviço.

Já chegaram ao Playstation Plus os reforços do seu catálogo que costumam chegar todos os meses. Março não é excepção e como tal, os jogos que agora chegaram prometem bastantes horas de entretenimento a quem os decidir instalar e jogar.

Tudo isto para tenha uma subscrição válida do serviço, o que é o mesmo que dizer, que é gratuito para todos esses jogadores.

EA SPORTS F1 23

Palavras para quê?? EA SPORTS F1 23, é o videojogo oficial do FIA Formula One World Championship de 2023 e encontra-se disponível para os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4. O título conta um novo capítulo do emocionante modo de história "Braking Point", que proporciona dramas a alta velocidade e intensas rivalidades. Aqui, entre outras coisas, os jogadores poderão competir cara-a-cara nos novos circuitos de Las Vegas e Qatar e ganhar recompensas e melhorias no F1 World.

Sifu

Sifu, disponível também para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é um beat-em-up sombrio e cheio de estilo, com combate corpo a corpo visceral num cenário urbano contemporâneo. O título, da Sloclap (criadora do aclamado jogo de luta para a PlayStation 4, Absolver), segue um jovem estudante de kung fu que busca vingança e parte à caça dos assassinos da sua família.

Hello Neighbor 2

Por outro lado, Hello Neighbor 2, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é um jogo de terror furtivo em que os jogadores revelam os segredos do seu vizinho assustador. Aqui, estes trabalharão como jornalistas e querem resolver o caso do Vizinho, pois mais ninguém se atreve a fazê-lo.

Destiny 2: Witch Queen

Por fim, em Destiny 2: Witch Queen, igualmente disponível para os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, os jogadores terão a oportunidade de mergulhar no Throne World da Savathun para desvendar como a Lucent Hive roubou a Luz. Terão ainda que aprender a criar armas, o Glaive e sobreviver à verdade nas suas mentiras.