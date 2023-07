Análise F1 2023 (Xbox Series X)

A adrenalina da Fórmula 1 está de regresso às consolas e PCs e o Pplware já acelerou na Xbox Series X. O jogo oficial do FIA Formula One World Championship que, se mantém nas mãos da Electronic Arts e com desenvolvimento pela Codemasters, regressou com F1 2023 e com a promessa de entregar a melhor experiência de sempre para os fãs de Fórmula 1. Será?

Já é uma ligação de longa data, a Electronic Arts e a FIA continuam fortes na demanda de entregar o jogo mais completo e mais realista de Fórmula 1.

F1 2023 chega-nos cheio de força e altas rotações mas.... e em relação a novidades? Vamos ver...

F1 2023 é, na sua essência, a continuação da edição do ano passado. No entanto, traz consigo algumas alterações dignas de registo que fazem com que se trate de uma experiência ligeiramente melhor e diferenciada em relação a F1 2022.

A primeira dessas grandes implementações corresponde ao aparecimento do Modo chamado de F1 World. Mas o que é F1 World?

No fundo, F1 World consiste na arrumação de diversos modos de jogo sob a forma de um RPG automobilístico. Explicando um pouco melhor, F1 World é composto por vários eventos (online ou offline) através dos quais os jogadores vão adquirindo dinheiro virtual, peças para os seus carros e contratos para a sua equipa de apoio.

Dessa forma, o jogador pode criar e personalizar o (ou os) seus carros de sonho que usa nos diferentes modos online ou offline de F1 World.

Quanto mais jogar, mas peças novas (de diferentes categorias) desbloqueia e aumenta a potência do(s) seu(s) bólide(s). Apesar de se tratar de uma arrumação de modos de jogo, F1 World acaba por oferecer aos jogadores uma sensação de evolução e pertença, ao possibilitar uma tremenda capacidade de personalização dos seus carros e staff.

Um outro aspeto muito bom de F1 World consiste no facto de apresentar uma Enciclopédia de curiosidades sobre o Mundo (presente e passado) da Fórmula 1, extremamente robusta que nos vai sendo apresentada sob a forma de cromos que vamos ganhando com alguns objetivos alcançados. É uma forma ou divertida de ir aprendendo um pouco mais sobre a modalidade.

Também os Supercarros estão de volta em F1 2023, assim como o nosso salão de exposição de troféus, mantendo um pouco o que já tinha sido apresentado na edição do ano passado.

Outra melhoria em F1 2023, é a inclusão daquilo a que a Codemasters nomeou de Precision Drive Technology. E com efeito, em relação à edição do ano anterior, devo confessar que o controlo dos carros se encontra bastante mais terra-a-terra. É uma condução mais sóbria e equilibrada que, mantendo toda a adrenalina da potência dos bólides que temos nas mãos, permite sentir melhor essa mesma potência e seus efeitos.

Acelerar em demasia na saída de uma curva, travar demasiado à entrada de outra, pisar piso mais molhado,... tudo isso tem impacto na condução dos carros, tal como nas edições anteriores mas, parece que em F1 2023, se encontra mais afinado.

Efeitos, como o desgaste dos pneus, chuva, desgaste do veiculo,... tudo isso se encontra bastante mais orgânico e mais físico. Um carro de Fórmula 1 é completamente diferente de um carro de Rally e o seu comportamento em pista tem de ser obrigatoriamente diferente. E, em F1 2023, sente-se precisamente isso.

É claro que com as ajudas ligadas essa diferença quase que se desvanece mas, retirando essas Assistências, o jogo ganha uma dimensão e brilho fantástico.

E por falar em Ajudas.... tal como nos jogos anteriores, não há muito a dizer acerca deste aspecto. F1 2023 apresenta, à semelhança dos anteriores, uma das mais completas e personalizáveis listas de ajudas que um jogo de condução pode apresentar. Como sempre, isso faz do jogo, um titulo que pode ser jogado por todos os tipos de jogadores, sejam eles mais experientes ou novatos.

Braking Point

Por outro lado, existe ao regresso de Braking Point, o Modo História que acompanha Aiden Jackson (e não só) na sua evolução no mundo da Fórmula 1.

Este novo episódio de Braking Point surge de forma bastante natural, tendo em conta que no jogo do ano passado, a história assim o permitiu.

Braking Point foi uma verdadeira lufada de ar fresco, trazendo drama e narrativa a uma série que era muito orientada para a ação propriamente dita. Este novo capitulo, mais que uma sucessão, é uma evolução clara na história, no enredo, no drama e na interação que o jogador tem no seu desenrolar.

A história deste segundo capitulo, segue novamente a caminhada de Aiden Jackson rumo ao estrelato, enquanto luta com alguns dilemas no seio da equipa da Konnersport. Uma equipa com vários problemas internos que envolvem o diretor técnico, o presidente e os seus dois filhos e... claro está... Aiden. Trata-se de uma narrativa bastante bem escrita e que permite uma jogabilidade bastante mais diversificada em relação ao primeiro jogo.

Efetivamente, no episódio original, o jogador tinha uma participação mais simplista, participando apenas em momentos da história (ao volante do carro de Aiden) para dar seguimento ao enredo. Agora, em F1 2023, as coisas são um pouco diferentes e a participação do jogador é bastante mais ampla.

Não querendo desvendar muito, os jogadores agora, não passam apenas o seu tempo ao volante do carro de Aiden (e não só), como também participarão em decisões cruciais sobre a evolução da equipa e manutenção do bem estar.

É uma história que merece bem a pena acompanhar até ao fim e que apenas peca por alguns lapsos no que concerne ao enredo e ao que se passa efetivamente nas corridas. Há momentos em que a narrativa leva rumos que não se ligam muito bem ao que se passa nos Grandes Prémios e seus resultados mas... é um perigo que este tipo de jogo tem de aceitar.

De assinalar ainda a estagnação do Modo carreira que parece ter recebido pouco em termos de inovação e diversificação. Não quer dizer que seja uma coisa má, até porque está funcional como sempre.

De resto, convém referir ainda que, tal como seria de esperar, todas as equipas, pilotos e circuitos oficiais de 2023 (incluindo Las Vegas, por exemplo) marcam presença em F1 2023.

Em modo de resumo final, F1 2023 corresponde à evolução lógica de F1 2022. Apresentando um Braking Point mais consolidado e multifacetado, o jogo apresenta ainda um Modo F1 World que traz uma nova dimensão à experiência de se jogar aliado ao novo Precision Drive. Pelo aspeto negativo, talvez o facto do modo Carreira se ter mantido praticamente inalterado.