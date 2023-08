Alinhada com o propósito da Anycubic Kobra 2, analisada recentemente, também esta nova Anycubic Photon Mono M5s pretende revolucionar a velocidade de impressão, desta vez do tipo LCD, onde o consumível é a resina. Mas não se fica por aí, tem muito mais para oferecer.

Para quem se lança no mundo da impressão 3D, independentemente do objetivo, é importante conhecer as técnicas disponíveis para que, mediante a necessidade, a escolha possa ser feita com conhecimento de causa.

É comum começar por um modelo de entrada de gama barato, e geralmente isso só se consegue com uma impressora do tipo FDM (modelagem por deposição fundida), que utiliza maioritariamente o típico filamento PLA. Esse nem sempre é o caminho mais simples, porque uma impressora de entrada de gama tem, geralmente, mais fraquezas e mais trabalho a fazer para contornar ou melhorar o facto de ser low-cost. Contudo, é uma excelente forma de aprender.

No que respeita às impressoras 3D de tecnologia LCD, como é o caso da Anycubic Photon Mono M5s em análise, é um dos métodos existentes para impressão 3D com resina, sendo os outros o SLA (estereolitografia) e DLP (processamento digital de luz). No caso do método DLP, já aqui analisámos a Anycubic Photon D2.

Esta nova impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s traz diversas novidades, onde se destaca um ecrã LCD de resolução 12K (11520 x 5120 píxeis), impressão sem necessidade de nivelar, deteção de resina suficiente para a impressão e velocidade 3x mais rápida.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Anycubic Photon Mono M5s - características e especificações

A Anycubic Photon Mono M5s é uma impressora LCD de topo no que respeita à definição, sendo o modelo com maior resolução na montra da Anycubic, e o modelo mais económico do mercado com resolução 12K, que supera a Anycubic Photon M3 Premium que analisámos há uns meses. O seu método de impressão 3D é, portanto, baseado na cura de resina líquida, camada a camada, por meio de luz UV delimitada pela máscara criada pelo LCD.

Tem uma área de impressão simpática para este tipo de impressoras, de 10,1" (200 x 218 x 123 mm, volume de 5,4l), e como já referido tem uma estonteante resolução de 12K (11520 x 5120 píxeis), adequada para impressão 3D de qualquer tipo de objetos, mas com capacidade especial para os que têm ou precisam de grande detalhe. É um tipo de impressora muito usado na área dentária, na joalharia, na engenharia, entre outras.

Tem um consumo energético de cerca de 100 W e é silenciosa, mais do que em modelos anteriores já testados por nós. A plataforma de impressão, com um padrão gravado a laser, permite uma boa adesão, por vezes mais que o desejável, mas falarei disso mais à frente.

Na velocidade de impressão, com resina de alta velocidade de cura, consegue imprimir 105mm/hora, ou 70mm/hora com resina genérica.

Para controlar toda a operação, tem um ecrã a cores TFT tátil de 4,3", de utilização simples e intuitiva. A impressão pode ser feita via pen USB, com pré-visualizações dos ficheiros visíveis no ecrã, ou via app Anycubic a partir do smartphone ligada à Anycubic Cloud.

Na caixa:

Na caixa poderá encontrar tudo o que é necessário para a impressão e manutenção, exceto o consumível (resina):

Cuba para resina

Plataforma de impressão

Duas espátulas (metálica e de plástico)

Pen Drive com os manuais e impressão de exemplo e aplicação slicer Anycubic Photon Workshop

Conjunto de chaves

Funis descartáveis para filtragem de resina a reutilizar

Luvas e máscaras de proteção

Transformador e cabo de alimentação

Manual de utilizador e kit de película protetora de ecrã

Especificações Plataforma: metálica gravada a laser

Resolução do ecrã: 11520 x 5120 px (12K), resolução XY 19 x 24 μm

Fonte de luz: Matriz LED UV (2000 horas de vida útil típica)

Constraste: 480:1 (4,7% de transmitência de luz)

Precisão eixo Z: 10 μm (0,010 mm)

Painel de controlo: 4,3" TFT tátil

Nivelamento automático

Entrada de dados: USB-A 2.0 / Wi-Fi

Potência: 100 W

Tamanho de impressão: 200 x 218 x 123 mm (CxLxA), volume 5,4l

Velocidade de impressão: até 105 mm por hora

Tamanho da máquina: 460 x 270 x 290 mm (CxLxA)

Peso: 8,9 kg Funcionalidades especiais: Nivelamento automático: o sensor mecânico presente no braço deteta o ajuste necessário entre a plataforma de impressão e o módulo de nivelamento, fazendo assim o ajuste automático baseado nessa deteção

Verificação automática do dispositivo: assim que a impressora é ligada, são feitos múltiplos testes para garantir que o sistema está integralmente operacional

Deteção de resina: para prevenir falha na impressão devido a ausência de resina, é feita uma detação da quantidade de resina presente na cuba, de forma a garantir que é suficiente para a impressão que foi iniciada

Deteção do estado da impressão: fornece sugestões para prevenir os problemas mais típicos, com o objetivo de reduzir o desperdício de resina e de tempo



Montagem e primeira utilização

A Photon Mono M5s vem praticamente pronta a funcionar. O manual de montagem e primeira utilização tem apenas 6 passos muito claros e objetivos, não sendo necessário nenhum conhecimento especial ou experiência prévia para o fazer.

Após tirar da caixa, é apenas necessário subir o eixo Z e colocar a base no braço do eixo Z. Não há qualquer necessidade de calibração.

O próximo e último passo, é a colocação da cuba de resina, fixando-a com os 2 parafusos, e a colocação da resina necessária à impressão. Depois disso, está pronta para imprimir.

As primeiras camadas têm um tempo de secagem mais longo que as camadas seguintes, para garantir que há uma boa aderência à base, mas agora muito inferior ao tempo habitual.

Primeiros resultados

É impressionante ver a diferença no tempo de espera para a cura de cada camada, comparativamente às impressoras de resina comuns. O detalhe não fica comprometido, principalmente olhando ao modelo com maior definição (menor altura de camada). O detalhe, como seria de esperar, é impressionante, sendo que as zonas demasiado finas devem ser evitadas, pois ficarão demasiado frágeis ou mesmo sem consistência.

Foi impresso o modelo de teste da Anycubic (arena) em 3 diferentes tamanhos de camada. A diferença no tempo total de impressão é significativo onde, neste caso e para o mesmo objeto, é de 3h17m, 52m e 33m. Dependendo do tipo e finalidade do objeto a ser impresso, pode fazer todo o sentido imprimi-lo com camadas mais altas, que vai acelerar significativamente o tempo de impressão. Abaixo pode ver a comparação do detalhe de impressão numa zona específica.

A resina utilizada, de alta velocidade, fica também extremamente dura e muito agarrada à base. Ainda que tenha sido possível remover as 3 impressões do modelo da arena Anycubic sem as destruir (embora tenha sido desafiante), na impressão dos 8 objetos do modelo Anycubic RERF todos ficaram destruídos aquando da remoção. Nestes casos, é determinante que a base de cada objeto tenha abas para que a espátula consiga penetrar e fazer descolar o objeto. Outra solução, para continuar a utilizar a resina de alta velocidade, poderá passar por reduzir a rugosidade da base.

Em todo o caso, à parte deste percalço, é impressionante observar esta aceleração no processo de impressão, conseguindo assim tornar tudo mais rápido.

Principalmente para quem não está familiarizado com este tipo de impressão em resina, vale a pena refrir que a duração da impressão não depende da complexidade do objeto nem da ocupação da plataforma ou número de peças, dependendo apenas e só da altura do objeto a imprimir. Cada camada demora exatamente o mesmo tempo a curar, independentemente do tamanho ou complexidade.

E claro, no final de cada impressão terá de passar pelos seguintes passos:

Preparar álcool isopropílico, um recipiente, papel absorvente e colocar luvas de proteção.

Preparar para o odor à resina, retirar a tampa superior, retirar o suporte da plataforma do braço do eixo Z e ter cuidado para não pingar.

Descolar as peças (evitar usar a espátula metálica, pois vai deixar marcas na plataforma).

Se não tiver uma máquina de lavagem e cura, então terá de:

Limpar a maior parte da resina com papel absorvente.

Limpar todo o objeto com álcool para remover os restos de resina não curada. Se possível, mergulhar em álcool e esfregar com um pequeno pincel. Passar por água para retirar as manchas do álcool.

Remover os suportes de impressão, a menos que hajam zonas sensíveis demais e seja mais seguro curar melhor toda a peça.

Reforçar a cura da resina com uma fonte de luz UV: o sol ou uma fonte de luz UV (um "catalisador de unhas de gel" serve)

Para limpeza dos resíduos que podem ficar perdidos na cuba, existe agora uma nova funcionalidade, que dispensa a remoção total do conteúdo da cuba. Essa funcionalidade consiste na projeção momentânea de luz UV em toda a área, para depois remover uma fina folha de resina solidificada (mas flexível). É um processo muito rápido e eficaz, mas que naturalmente é um pouco dispendioso no consumível.

Veredicto

A impressora 3D LCD Anycubic Photon Mono M5s mostra claramente o caminho da evolução das impressoras 3D a resina: simplificação do processo de impressão, com calibração automática; aumento de rapidez de impressão, com utilização de resina rápida e camadas mais altas; limpeza rápida dos resíduos de impressão. A resolução de 12K é também algo impressionante, considerando a gama em que o produto se insere e o seu preço. A montagem é simples e rápida e a utilização é muito intuitiva.

A aderência da resina à base é extraordinária, a um nível até exagerado, ao ponto de ser impossível remover objetos de forma não destrutiva em alguns casos. Tal como já referido, é necessário ter isso em atenção e colocar uma base apropriada (com abas) em cada objeto, utilizando as devidas opções no software Anycubic Photon Workshop.

O software para impressão a partir do smartphone é simples de utilizar, é muito completo tendo em conta que se trata de uma funcionalidade recente, e é prático para situações específicas. No entanto, não encaro essa funcionalidade como algo relevante, mas sim como algo que pode ser útil apenas muito esporadicamente.

Se precisa de imprimir modelos muito detalhados, tal como são vistos no modelo digital, e pretende uma impressora 3D simples de usar e, principalmente, com impressão acelerada, então esta Photon Mono M5s cumpre todos os requisitos. Marca, certamente, uma viragem na evolução das impressoras 3D a resina.

Preço e disponibilidade

A impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s está disponível em pré-venda por 519€ (IVA incluído), com oferta da máquina de lavagem e cura Anycubic Wash & Cure Machine 2.0 no valor de 99€. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem encargos adicionais na entrega. Poderá ainda beneficiar de um desconto adicional de 10€ na primeira compra se subscrever a newsletter.

Anycubic Photon Mono M5s

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s para análise.