Análise: impressora 3D DLP Anycubic Photon D2, a “primeira liga” na impressão 3D

Dar forma a modelos virtuais é algo que "não tem preço", mas a verdade é que está cada vez mais acessível. Se as típicas impressoras 3D FDM de filamento são do mais barato que se pode encontrar, ainda que haja diversas gamas, outras tecnologias de impressão 3D como a DLP podem implicar um investimento maior... mas o resultado obtido é francamente superior.

Hoje trazemos a análise à impressora 3D Anycubic Photon D2, uma impressora DLP com tecnologia de topo e, provavelmente, com o preço mais competitivo do mercado no seu segmento.

A Anycubic é uma marca que se tem destacado imenso no mundo das impressoras 3D. Tem impressoras 3D FDM de topo, como é o caso da Anycubic Kobra Plus já aqui analisada, ou de entrada de gama mas com qualidade acima da concorrência, como o caso das novas Anycubic Kobra Go e Kobra Neo que também já temos em análise.

Há depois outro tipo de impressora já bastante popular, que utiliza resina como consumível de impressão. Há essencialmente 3 tecnologias neste tipo de impressora: SLA ou estereolitografia, LCD ou ecrã de cristais líquidos, e finalmente DLP ou processamento digital de luz.

Não vamos aprofundar a tecnologia por detrás de cada tipo, não é esse o foco do artigo mas, resumidamente:

SLA : foi a primeira técnica criada para cura controlada de resina e é também a mais evoluída... mas também a mais cara. O princípio é o controlo preciso de uma luz laser mediante a utilização de espelhos.

: foi a primeira técnica criada para cura controlada de resina e é também a mais evoluída... mas também a mais cara. O princípio é o controlo preciso de uma luz laser mediante a utilização de espelhos. LCD : utiliza um painel LCD monocromático que controla a passagem da luz UV para a cuba da resina e faz camadas completas de uma vez. É a solução mais barata mas a menos precisa, principalmente devido a perdas na intensidade de luz e light bleed.

: utiliza um painel LCD monocromático que controla a passagem da luz UV para a cuba da resina e faz camadas completas de uma vez. É a solução mais barata mas a menos precisa, principalmente devido a perdas na intensidade de luz e light bleed. DLP: utiliza um DMD (digital micromirror device), que não é mais que um conjunto (array) de microespelhos que refletem, ou não, a luz para determinado ponto (em vez de tapar a passagem, como acontece no LCD). Isto torna a impressão mais precisa, rápida e eficiente.

Como já referido, a impressora Anycubic Photon D2 em análise tem a tecnologia DLP, sendo a sucessora do modelo Anycubic Photon Ultra. Para quem está habituado aos resultados de uma boa impressora FDM, os resultados desta DLP são de ficar de boca aberta.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Anycubic Photon D2 - características e especificações

A Anycubic Photon D2 é uma impressora 3D de tecnologia DLP para curar a resina líquida, camada a camada.

Tem uma área de impressão de 131 x 73 x 165 mm, sendo indicada para imprimir objetos pequenos mas que requerem grande detalhe. A projeção é feita numa resolução de 2560 x 1440 píxeis, o que contribui bastante para o detalhe exigido. É um tipo de impressora muito usado na área dentária, na joalharia, na engenharia, entre outras.

Tem um consumo energético baixo, na ordem dos 15 W, é silenciosa (ainda que incomodativa devido ao som repetitivo) e tem uma durabilidade cerca de 10 vezes superior às impressoras LCD, mais especificamente, cerca de 20000 horas.

A plataforma de impressão, com um padrão gravado a laser, permite uma boa adesão e uma taxa de sucesso muito elevada após uma calibração feita corretamente.

Para controlar toda a operação, tem ao dispor um ecrã TFT resistivo de 2.8", de utilização simples e intuitiva. A impressão é feita via USB, com pré-visualizações dos ficheiros dl2p visíveis no ecrã.

Na caixa:

Como seria de esperar, na caixa poderá encontrar tudo o que é necessário para a impressão e manutenção, exceto o consumível (resina). Poderá então encontrar:

Cuba para resina

Plataforma de impressão

Espátula metálica e de plástico

Pen Drive com os manuais e impressão de exemplo e aplicação slicer Anycubic Photon Workshop

Conjunto de chaves

Funis descartáveis para filtragem de resina a reutilizar

Luvas e máscara de proteção

Transformador

Manual de utilizador e folha de calibração

Especificações Cuba de resina: peça única com escala inscrita

Plataforma: metálica gravada a laser

Área de exposição: 95,42 cm²

Uniformidade: 92%

Transmissão de luz: 92%

Resolução do projetor: 2560x1440 píxeis

Painel de controlo: 2,8" TFT tátil

Nivelamento: manual, 4 pontos

Tempo de exposição: ≥2.5s/camada

Entrada de dados: USB-A 2.0

Potência: 15W

Tamanho de impressão: 13,1 x 7,3 x 16,5 cm (CxLxA)

Tamanho da máquina: 23,6 x 22,6 x 43,8 cm (CxLxA)

Peso: 4 kg

Montagem e primeira utilização

A Anycubic Photon D2 vem praticamente pronta a funcionar. O manual de montagem e primeira utilização tem apenas 8 passos muito claros e explicativos, não sendo necessário nenhum conhecimento especial ou experiência prévia para o fazer.

Após tirar da caixa, é apenas necessário subir o eixo Z, juntar o suporte da plataforma com a própria plataforma (apertando os 4 parafusos) e colocar o conjunto no braço do eixo Z, passando de imediato à calibração.

A calibração é simples: certificar que o parafuso de apoio central (no braço do eixo Z) está apertado, aliviar os 4 parafusos que permitem fixam a base ao suporte e colocar a folha de calibração, cujo papel tem a grossura adequada. Para finalizar, basta ir à opção Tools > Move Z > Home, apertar os parafusos e marcar a posição como o zero, em Tools > Z=0.

O próximo e último passo, é a colocação da cuba de resina, fixando-a com os 2 parafusos, e colocar a resina necessária à impressão. Depois disso, é só dar ordem de impressão.

As primeiras camadas têm um tempo de secagem longo, na ordem dos 30 segundos, para garantir que há uma boa aderência da primeira camada à plataforma. Todos os parâmetros estão já definidos no ficheiro d2lp a imprimir.

Abaixo mostramos o vídeo da Anycubic com todos os passos de montagem. Em 2 minutos fica pronto a imprimir.

Primeiros resultados

Numa palavra: impressionante.

Comparar uma impressão 3D FDM a esta DLP... é ser injusto. O detalhe conseguido nesta DLP é fantástico, e custa até a crer que esta tecnologia, da forma como funciona, é capaz de criar um objeto com tamanho detalhe. A duração da impressão não depende da complexidade do objeto nem da ocupação da plataforma ou número de peças, depende apenas e só da altura máxima do modelo a imprimir.

Em cerca de meia dúzia de impressões o balanço foi muito positivo, mas também foi possível perceber que "nem tudo são rosas". Numa das impressões, um dos objetos não fixou à plataforma, ficando agarrado membrana FEP (ou FEP film) da cuba de resina. Ora, isso leva a que, camada após camada (pelo menos enquanto esse objeto existir) é projetada luz UV, fixando-o cada vez mais ao FEP film. O objeto fica, obviamente, arruinado... e bem agarrado ao FEP film. Deve ser utilizada a espátula de plástico para o remover, com a cuba sobre uma superfície rígida, como uma mesa.

Houve ainda imperfeições pontuais devido a micro-bolhas de ar na resina curada, eventualmente por ter agitado demais antes de colocação na cuba de resina.

Depois, no final de cada impressão, há o seguinte ritual:

Preparar álcool, um recipiente, papel absorvente e, sem assim entender, colocar luvas.

Preparar para o odor à resina, retirar a tampa superior, retirar o suporte da plataforma do braço do eixo Z e ter cuidado para não pingar.

Descolar as peças (evitar usar a espátula metálica, pois vai deixar marcas na plataforma).

Se não tiver uma máquina de lavagem e cura, então:

Limpar a maior parte da resina com papel absorvente.

Limpar todo o objeto com álcool para remover os restos de resina não curada. Se possível, mergulhar em álcool e esfregar com um pequeno pincel. Passar por água.

Remover os suportes de impressão, a menos que hajam zonas sensíveis demais e seja mais seguro curar melhor toda a peça.

Reforçar a cura da resina com uma fonte de luz UV: o sol ou... um "catalisador de unhas de gel" que haja lá por casa 🙂

É verdade que numa impressão FDM a finalização é muito mais simples, bastando remover pequenos restos de filamento e as "teias" que geralmente resultam da retração... Mas o resultado final na impressora DLP compensa os passos adicionais necessários.

Veredicto

A impressora 3D DLP Anycubic Photon D2 revelou-se uma ótima surpresa. Num primeiro impacto com uma peça resultante da impressão DLP, é fantástico ver o detalhe conseguido com uma impressão 3D caseira.

A montagem da impressora é simples e a utilização é muito intuitiva. Resta ter alguns cuidados com a manipulação da plataforma e das peças após a impressão, mas é algo que rapidamente se mecaniza.

Nesta impressora DLP, em comparação com uma FDM, há muito maior tolerância ao ângulo de impressão. É capaz de fazer ângulos muito maiores sem perder a forma nem a ligação entre camadas mas, ainda assim, não dispensa o cuidado na utilização de suportes.

O software que acompanha a impressora, o Anycubic Photon Workshop, é também muito fácil de utilizar e muito completo. Existe um guia detalhado de como utilizar todas as funcionalidades desse software.

O balanço final desta Anycubic Photon D2 é excelente. É uma impressora única no mercado, olhando ao seu preço e segmento.

A impressora 3D DLP Anycubic Photon D2 está disponível por cerca de 696€, utilizando o cupão PAYPAL para um desconto de 20€.

Anycubic Photon D2

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora 3D Anycubic Photon D2 para análise.