As impressoras 3D têm tido um papel muito importante, não apenas nas áreas de investigação e desenvolvimento científico, mas também em áreas mais lúdicas como a dos makers, dos entusiastas ou apenas dos mais "curiosos". Há muita oferta no mercado, com opções para diferentes exigências e também diferentes bolsos. A Anycubic é uma das que consegue um bom equilíbrio na qualidade e no preço.

Hoje trazemos a análise a uma impressora FDM da gama de topo FDM da Anycubic, a nova Anycubic Kobra Plus.

As impressoras 3D começaram por surgir muito ligadas ao mundo dos "makers", dos entusiastas com habilidade na eletrónica, mas rapidamente se tornaram num produto acessível à maior parte das pessoas. Se até há bem pouco tempo uma impressora 3D era entregue ao utilizador como um autêntico puzzle, com inúmeros ajustes e calibrações por fazer, com passos minuciosos e problemas inesperados, hoje bastam 10 minutos para ficar pronta a funcionar e com processo automático de calibração. Isto, claro, para não falar em alguns modelos que já são entregues pronto a usar, numa estrutura completamente montada e protegida.

No caso da Anycubic Kobra Plus, em análise, é uma impressora FDM de gama média, com uma estrutura vulgar, mas com pormenores que a distinguem. É modular, já vem parcialmente montada e quase pronta a funcionar, onde o processo de montagem a fazer é muito simples. Os primeiros resultados, sem afinações, são fantásticos.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Na caixa da Anycubic Kobra Plus

O material vem todo muito bem acondicionado e organizado, e na caixa podemos encontrar:

Base da impressora (inclui base de impressão com motor YY, fonte de alimentação e todo o sistema de controlo)

Parte superior ou quadro/frame (inclui extrusor com arrefecimento e alimentador de filamento motor e sensor, motor XX e motores ZZ)

Ecrã tátil a cores 4.3" resistivo

Prato de vidro com revestimento a carborundum e grampos para fixação na base

Suporte de filamento

Kit de ferramentas

Cartão de memória de 8 GB com leitor USB

Parafusos para parte superior e suporte de ecrã (em duplicado)

Cabo de alimentação

Cabo USB

Filamento de teste (10 metros)

Massa lubrificante

Especificações Cor: preta

Material da estrutura da máquina: liga de alumínio

Área de impressão: 300 x 300 x 350 mm

Precisão de impressão: 0,05 - 0,3 mm

Diâmetro do bico (nozzle): 0,4 mm

Velocidade de impressão: 20 mm/s a máx 100 mm/s

Temperatura máxima bico: 260ºC

Temperatura máxima base: 100ºC

Suporte de material de filamento: PLA, ABS, PETG, TPU, etc

Formato de ficheiro de entrada: STL, OBJ, JPG, PNG

Formato de ficheiro de saída: GCode

Método de impressão: cartão microSD (offline), ligação USB ao PC (online)

Software de impressão (slicer): Cura, Repetier-Host, Simplify 3D, entre outros

Tamanho do produto: 605 x 560 x 546 mm Outras características Tecnologia de nivelamento Anycubic LeviQ, com 25 pontos

Eixo ZZ com haste motorizada dupla

Sensor de filamento

Design modular

Prato de vidro revestido a carborundum, para melhorar a aderência e facilitar remoção

Gaveta de arrumação de ferramentas

Montagem

A Kobra Plus é uma impressora modular e composta por 5 peças principais: base, prato de vidro, armação superior, suporte de filamento e ecrã. São estas as únicas partes a montar, algo que não deverá demorar mais que 10 a 15 minutos.

Com a impressora, é fornecido um manual de instalação, de fácil compreensão e muito completo em todos os passos.

Assim, em 6 passos é possível montar toda a estrutura:

Aparafusar a parte superior à base

Colocar o prato de vidro sobre a base aquecida e prender com grampos

Aparafusar o ecrã tátil

Colocar o suporte de filamento (não tem parafusos)

Ligar todos os cabos (extrusor, motores XX e ZZ, ecrã e sensor eixo ZZ)

Cortar todas as abraçadeiras de proteção de transporte e prender o cabo do extrusor juntamente com o tubo alimentador de filamento

O processo de montagem fica assim concluído, estando a impressora pronta a operar.

Adicionalmente, e principalmente porque se trata da primeira utilização, é importante fazer alguns ajustes, a abordar já de seguida.

Prato de vidro com revestimento carborundum

Na impressão 3D FDM, a base aquecida é importantíssima para ajudar a que o material não arrefeça tão rapidamente, permitindo assim fazer uma melhor fixação. Além disso, ajuda a prevenir a deformação dos materiais, principalmente os cantos em peças de maior tamanho, que tendem a levantar com o arrefecimento.

Em conjunto com a base aquecida, que por vezes apenas tem um vidro simples, há depois materiais que ajudam a reforçar a aderência, como spray de fixação, laca para o cabeço, cola stick, fita-cola de papel ou... um vidro com um bom revestimento.

Depois de já ter utilizado todas as técnicas/materiais que referi, o resultado com um vidro revestido a carborundum é de longe o melhor, e não exige trabalho nem materiais adicionais.

O material fixa muito bem ao revestimento, na sua totalidade, e ao remover basta conseguir levantar uma ponta que toda a peça descola. É importante não utilizar ferramentas metálicas para tentar descolar os objetos, pois vão danificar o revestimento.

Portanto, para qualquer impressora, um vidro com este tipo de revestimento é algo que recomendo.

Verificações finais e nivelamento

Como verificações de primeira utilização, e também depois de várias horas de funcionamento, é importante verificar as folgas do extrusor e da base, nomeadamente nas polias de rolamento (rodas) que permitem o movimento ao longo da calha.

Assim, o extrusor e a base devem ser laqueados para identificar a folga, e tirá-la com um ligeiro ajuste na porca de cada polia, com a ajuda de uma chave de bocas. Após tirada a folga, é importante verificar que o movimento não ficou preso devido a aperto exagerado.

Para terminar os ajustes manuais, é importante verificar também a tensão das correias, para não estarem nem soltas, nem esticadas demais. Os tensores existentes são muito práticos e simples de usar.

Chegando depois a fase do nivelamento da base, tudo é feito automaticamente, o que é algo que facilita bastante o processo, principalmente para quem não tem experiência em nivelar manualmente.

Assim, basta ir ao menu Prepare > Leveling > Auto-leveling, colocar um objeto junto ao bico para que o sensor calibre o ponto mais próximo, e depois deixar que tudo aconteça automaticamente, em 25 pontos.

Terminado o nivelamento, é altura de carregar filamento e iniciar a impressão.

Funcionalidades disponíveis

A partir do ecrã da impressora é possível aceder a várias funcionalidades, desde o nivelamento, pré-aquecimento a uma temperatura ajustável manualmente, e o processo de colocação/remoção de filamento no extrusor.

Existem depois outras funcionalidades como o movimento dos motores para qualquer posição, o ajuste manual de temperatura, a configuração de um coeficiente de velocidade, ligar/desligar o LED do extrusor, e desbloquear os motores.

Durante a impressão, estão também disponíveis todos os ajustes, algo muito útil quando é identificado um valor desadequado já durante a impressão.

Os primeiros resultados

Montagem simples, ajustes fáceis, configuração nula (foi usado o Profile fornecido), impressão impecável.

Na quebra de energia elétrica e na retoma da impressão, o processo decorreu bem. No entanto, como seria de esperar, é notada uma imperfeição no local da impressão onde isso aconteceu. Mas claro, é preferível isso a ter de abdicar de toda a impressão.

Utilizei ainda um filamento PLA+ Silver da Anycubic, que nunca tinha utilizado antes. O resultado em uniformidade de superfície é em geral muito bom, e com camadas de 0,1mm é realmente impressionante, embora a retração pareça sair prejudicada, eventualmente devido a uma temperatura desadequada. São pormenores que serão testados nas próximas impressões.

Veredicto

A impressora 3D Anycubic Kobra Plus destacou-se em diversos aspetos, como o design compacto (fonte de alimentação na base), a facilidade e rapidez da montagem, a existência de nivelamento automático, base aquecida com revestimento de qualidade e interface de utilização muito intuitiva. Todo o processo de montagem e primeira utilização correu como esperado, sem qualquer percalço.

No geral, é uma impressora silenciosa. Os motores são quase inaudíveis, e as ventoinhas (fonte e extrusor) não são das mais ruidosas, pelo que é um ponto positivo.

O LED no extrusor e a pequena gaveta de arrumação de ferramentas são também pormenores pequenos mas interessantes, já que se fazem diferenciar da concorrência.

A impressora 3D Anycubic Kobra Plus esta disponível no site oficial por $517, cerca de 491€, com portes gratuitos e envio a partir da Europa.

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora Anycubic Kobra Plus para análise.

