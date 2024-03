Galaxy Ring irá, alegadamente, ajudar a planear as suas refeições

O Galaxy Ring é uma das novidades mais aguardadas para este ano. À medida que nos aproximarmos do seu lançamento, surgirão, naturalmente, rumores ou informações sobre potenciais funcionalidades e características. Desta vez, soube-se que o anel inteligente da Samsung irá, alegadamente, ajudar o utilizador a planear as suas refeições.

Os dispositivos vestíveis são cada vez mais completos, brindando o utilizador com uma série de funcionalidades que nem ele próprio consideraria necessárias. De facto, desde os relógios aos anéis inteligentes, muito pode ser monitorizado.

Um novo relatório do órgão de comunicação social coreano Chosun Biz (via Android Authority) indica que o Galaxy Ring poderá oferecer algumas funcionalidades relacionadas com a dieta e o bem-estar, sendo conectado ao Samsung Food e ao Samsung e-Food Center. A informação terá sido partilhada por funcionários familiarizados com o desenvolvimento do anel inteligente da Samsung.

De acordo com a própria Samsung, "o Samsung Food é um assistente de cozinha personalizado que lhe permite redefinir cada passo das suas aventuras culinárias". Mais, com a ajuda da Inteligência Artificial, o utilizador pode criar listas de compras diretamente a partir da aplicação e preparar facilmente receitas com instruções passo a passo.

Conectando o Galaxy Ring à aplicação, a Samsung pretende oferecer aos utilizadores planos alimentares personalizados, baseados nos dados de saúde recolhidas pelo anel inteligente. As recomendações passarão, por exemplo, por refeições baseadas no consumo de calorias e no Índice de Massa Corporal de um utilizador.

Galaxy Ring complementará uma hub dedicada à saúde

A Samsung parece procurar construir uma verdadeira rede de suporte ao utilizador, com o objetivo de lhe facilitar o dia a dia. Afinal, o Samsung Food, que também está ligado aos frigoríficos inteligentes da empresa, é capaz de analisar os ingredientes presentes no frigorífico e oferecer conselhos sobre refeições com base nessa informação, combinada com os dados recolhidos pelo anel.

Depois, e embora não deva ser para Portugal, por se tratar de um portal de compra de alimentos disponível apenas na Coreia do Sul, os ingredientes que faltarem numa receita poderão ser encomendados, por via do Samsung e-Food Center.

O Galaxy Ring da Samsung é um dos dispositivos mais aguardados para este ano. Além de representar a entrada da Samsung num segmento totalmente novo, a sua aposta poderá motivar outras grandes empresas a apostar no mercado dos anéis inteligentes.