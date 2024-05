Seat não morreu! Marca tem planos para um elétrico de 20 mil euros

A Seat confirmou ter planos para lançar um carro elétrico de baixo custo, posicionado abaixo da gama Cupra. Contudo, esta não é, ainda, uma prioridade.

O diretor da Seat e da Cupra, Wayne Griffiths, procurou pôr fim à especulação sobre o futuro da primeira, confirmando a probabilidade de um modelo elétrico de baixo custo no futuro.

Recorde-se que a Seat teve o fim anunciado pela imprensa, numa especulação alimentada, em parte, pelo CEO da Volkswagen. No ano passado, Thomas Schäfer afirmou que "o futuro da Seat era a Cupra".

Segundo Wayne Griffiths, além da atual gama de modelos da Seat, o futuro da marca tomará forma quando for possível fabricar carros elétricos de baixo custo de um modo rentável.

Apesar de o grupo Seat estar, efetivamente, concentrado na Cupra, uma vez que é mais rentável, o foco será recolocado na primeira, quando a eletrificação atingir segmentos de preços mais baixos e houver uma procura adequada para esses produtos.

Conforme partilhado pelo diretor das duas marcas, um carro elétrico de baixo custo não é uma prioridade, pois não seria um modelo rentável e a rentabilidade é, atualmente, a prioridade da Seat.

Há espaço para ambas [as marcas] e uma não exclui a outra. Mas, por vezes, temos de estabelecer prioridades, salvar a nossa empresa, salvar os nossos trabalhadores e salvar o futuro.

Disse Wayne Griffiths, à Autocar.

Além disso, esclareceu que a Cupra estará sempre posicionada acima do mercado de massas, mas não no segmento premium. Este posicionamento é o que a afasta de um modelo com um preço tão baixo como 20.000 euros.