Radares de Trânsito: Receitas disparam e batem recorde dos últimos 14 anos

São vários os radares de velocidade que estão instalados nas estradas portuguesas. Estes radares visam a segurança rodoviária e têm tecnologia capaz de detetar o movimento de veículos. Segundo dados recentes, as receitas com radares bateram recordes.

De acordo com o Jornal de Notícias, o valor das receitas das multas com radares de trânsito bateu recordes. No entanto, ficou abaixo do previsto pelo Executivo na sua proposta do Orçamento do Estado para 2023, que previa receitas de 135,8 milhões de euros.No entanto, o valor real ficou "apenas" pelos 96 milhões.

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), nos últimos quatro meses do último ano as transgressões do limite de velocidade subiram 93%.

Os radares de trânsito que mais faturam em Portugal estão instalados em Faro, Coimbra, Matosinhos, Gaia e Vila Nova da Barquinha. A informação foi revelada pelo Jornal i, com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Os cinco radares de velocidade fazem parte do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) que conta com 61 equipamentos.

Radar da EN125 está instalado no km 102,0 em Faro.

está instalado no km 102,0 em Faro. Radar da A1 está no km 188,6 em Coimbra.

está no km 188,6 em Coimbra. Radar da A4 está ao km 0,1 em Matosinhos

está ao km 0,1 em Matosinhos Radar da A29, está ao km 40,9 em Vila Nova de Gaia

está ao km 40,9 em Vila Nova de Gaia Radar da A23, está ao km 18,6 em Vila Nova da Barquinha.

O valor pago pelos contribuintes, aquando de uma multa, reverte para o Estado, entidade fiscalizadora e ANSR.

Em Portugal existem vários tipos de radares de velocidades. Atualmente, além dos radares fixos há também radares móveis e os mais recentes são os radares de velocidade média.

Neste documento, é possível a marca e modelo dos seguintes equipamentos aprovados:

Alcoolímetros

Balanças e instrumentos de pesagem

Bloqueadores

Câmara de Captura de matrícula

Cinemómetros / radares

Equipamento de vídeo para controlo de velocidade

Parquímetros / Parcómetros

Sonómetros

Testes de Rastreio da Saliva

Via Verde

A ANSR é responsável pela avaliação das características técnicas e operacionais dos equipamentos usados para controlo e fiscalização do trânsito pelas entidades fiscalizadoras. Esta entidade tem também autonomia para aprovar ou não o uso de equipamento depois das avaliações realizadas.