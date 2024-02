Inkulinati: prepare-se para desenhar a sua aventura

Um jogo bastante curioso e peculiar, é o que se pode dizer numa primeira abordagem acerca de Inkulinati, da Daedalic. Com uma temática que aborda a época medieval, o jogo permite ao jogador "pintar" a sua aventura duma forma criativa e diferenciada. Está quase a ser lançado no mercado.

Inkulinati é um jogo de estratégia, desenvolvido pelos polacos Yaza Games, que decorre por turnos e que tem uma particularidade muito interessante. Além de ser inspirado em manuscritos medievais, a sua jogabilidade também ela, assenta nesses mesmos manuscritos.

O jogador é um aspirante a Inkulinati Master, que terá de criar a força do seu nome, pela lei da... tinta. À medida que vai evoluindo e crescendo como Master, vai desbloqueando novas habilidades, novos poderes e novas Bestas para desenhar. As Bestas (Beasts) correspondem aos nossos exércitos e são animais e outros seres que podemos desenhar à medida que os vamos desbloqueando.

Tal como referi, a ação desenrola-se totalmente nos manuscritos e, de uma forma algo curiosa, no decorrer da aventura, as nossas Bestas irão deparar-se com personagens bem conhecidas da História, como Hildegard ou Dante Alighieri por exemplo.

Existem mais de 50 unidades distintas para descobrir, cada qual com as suas habilidades especiais, como por exemplo, bispos que são gatos, coelhos que empunham espadas, burros bardos.

Dessa forma, o jogador irá ter de abrir caminho na sua aventura "pintando" a sua própria História nos manuscritos. Toda a ação será "desenhada" pelo jogador, desde o desenho dos seus exércitos que permitirão atacar os inimigos e derramar rios de tinta no calor do combate, até à invocação de poderes ocultos e passando pela interação direta do Inkulinati Master.

O jogador terá de se tornar num verdadeiro mestre da pena sob a pena do seu manuscrito terminar cedo de mais.

Inkulinati tem ainda uma forte componente estratégica e tática que obriga os jogadores a focarem-se e planear cuidadosamente os seus movimentos. Não se esqueçam que, quando uma pena se parte, já não volta a pintar bem.

Inkulinati será lançado a 22 de Fevereiro para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One.

Como nota de rodapé, Inkulinati foi homenageado como os prémios de Best Indie Game e Most Original Game na Gamescom de 2022.