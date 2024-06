Como usar o Claude 3.5 Sonnet, o concorrente mais forte do ChatGPT e do Gemini

O Claude 3.5 Sonnet da Anthropic, uma pequena empresa de IA fundada por antigos funcionários da OpenAI, está agora disponível para todos através de um chatbot que, em alguns casos, é ainda melhor do que o ChatGPT e o Gemini. Descubra hoje como começar a usá-lo.

O Claude 3.5 Sonnet é totalmente gratuito e, ao contrário de outros modelos, não há lista de espera para o experimentar.

O processo de acesso ao Claude 3.5 Sonnet tem, no entanto, algumas complicações em comparação com, por exemplo, o acesso ao Gemini, uma vez que é necessário criar uma conta introduzindo dados pessoais. Levou-me apenas alguns minutos e vale a pena considerar que o modelo é capaz de escrever código e dar respostas mais precisas do que qualquer outro.

De facto, tal como confirmado pela Anthropic, o Claude 3.5 Sonnet superou o GPT-4o, o Gemini 1.5 Pro e o Llama 3 400B (IA da Meta) em nove testes de referência gerais, que são utilizados para medir as capacidades de cada modelo.

Como começar a usar o Claude 3.5 Sonnet

O Claude 3.5 Sonnet, em particular, está disponível no site da Claude para utilizadores pré-registados. A empresa também tem uma aplicação iOS que foi recentemente atualizada para incluir o novo modelo.

Assim, para aceder ao chatbot, basta ir a claude.ai e iniciar sessão utilizando um dos métodos disponíveis: utilizando uma conta Google ou criando a sua própria conta na plataforma e introduzindo dados como o seu número de telefone e data de nascimento, para receber um código de confirmação no seu smartphone.

Se preferir, também o pode fazer através da aplicação disponível para iOS. O processo para iniciar sessão e aceder ao Claude 3.5 Sonnet é o mesmo que na Web, pelo que também terá de criar uma conta no chatbot, caso ainda não o tenha feito.

Uma vez concluído o processo de criação da conta, poderá aceder diretamente ao chatbot e fazer qualquer tipo de pergunta ou inserir qualquer prompt. É possível saber que se trata do Claude 3.5 Sonnet porque o número da versão é apresentado logo abaixo da caixa de texto.

