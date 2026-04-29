Motorola anuncia a chegada de três novos flip à família razr, e uma nova filosofia de design

A par de um largo leque de novidades a serem desvendadas, hoje, a Motorola está a anunciar a chegada de três novos flip à família razr, bem como o novo motorola edge 70 pro, o primeiro dispositivo parte da nova abordagem de design da marca, Collections.

Família razr está a crescer

Após a estreia do motorola razr fold no Lenovo Tech World no início deste ano, a Motorola anuncia novas adições à família, apresentando o 70 ultra, 70 plus e 70.

Projetada para oferecer experiências mais inteligentes e personalizadas num design elegante e portátil, a nova geração da família motorola razr 70 combina design refinado, desempenho avançado e Inteligência Artificial (IA) para alcançar flexibilidade diária com inovação premium de nível flagship.

Design compacto dos motorola razr 70

Famoso pelo design, o formato compacto encaixa-se facilmente no dia a dia. Desde interações rápidas na parte externa até uma visualização ampla na parte interna, a nova família razr 70 foi criada para portabilidade sem sacrificar o desempenho.

O ecrã externo de 4,0" do motorola razr 70 ultra e do motorola razr 70 plus oferece usabilidade incomparável. O ecrã conta com uma taxa de atualização super rápida de 165 Hz e brilho máximo de 3000 nits.

Além de um ecrã personalizável, é possível aceder facilmente a aplicações e jogos sem abrir o telefone.

Além disso, os utilizadores podem até interagir com o ecrã externo sem lhe tocar, passando a mão sobre ele para silenciar um alarme, por exemplo, ou iniciar uma conversa com o Google Gemini.

O motorola razr 70 ultra possui um ecrã Extreme AMOLED de 6,96", um dos maiores num smartphone flip.

As cores podem ser vistas exatamente como aparecem na vida real com o ecrã Pantone Validated e com brilho HDR de até 5000 nits.

A taxa de atualização rápida e fluida de 165 Hz torna jogos e qualquer ação no ecrã incrivelmente nítidos, nas palavras da própria marca.

Para um entretenimento mais imersivo, o Snapdragon Sound foi projetado para oferecer qualidade de som premium para chamadas de voz cristalinas e entretenimento Bluetooth sem atrasos.

Os altifalantes são aprimorados pela tecnologia Dolby, permitindo que os utilizadores se envolvam com mais profundidade, clareza e detalhes para uma experiência de áudio imersiva.

O motorola razr 70 plus oferece o mesmo ecrã externo de 4,0", além de um amplo ecrã Extreme AMOLED de 6,90" com suporte ao Dolby Vision.

O Snapdragon Sound permite áudio de qualidade elevada, com conteúdo Dolby Atmos imersivo em plataformas compatíveis.

No motorola razr 70, os utilizadores podem usar aplicações completas, verificar notificações, responder mensagens e muito mais, através do ecrã externo de 3,63".

O smartphone flip conta com um ecrã Extreme AMOLED de 6,90".

Estilo definitivo encontra durabilidade

Criados para elegância e resistência, os novos dispositivos da família razr 70 apresentam designs ultra-finos, contornos suaves e acabamentos premium.

Segundo a Motorola, cada dispositivo é construído com longevidade em mente, garantindo desempenho duradouro sem abrir mão do estilo.

Ao longo da nova família razr 70, bordas arredondadas, a par de materiais e acabamentos distintos, elevam a sensação de cada telefone na mão.

Cada dispositivo apresenta uma dobradiça reforçada com titânio aperfeiçoada ao longo de várias gerações razr.

O motorola razr 70 ultra vem protegido com Corning Gorilla Glass Ceramic no ecrã externo, que oferece 10x melhor desempenho contra quedas; e o motorola razr 70 plus e razr 70 estreiam com Corning Gorilla Glass Victus, protegendo o dispositivo contra quedas e arranhões do dia a dia.

As câmaras das novidades na família razr

Combinando hardware avançado com um conjunto abrangente de recursos alimentados por IA, a nova família razr 70 oferece uma experiência de fotografia mais inteligente e intuitiva.

O motorola razr 70 ultra combina hardware atualizado com o conjunto mais abrangente de modos de fotografia e de captura alimentados por IA na família razr 70.

O sistema de 50 MP de alta resolução é alimentado por um sensor LOFIC de próxima geração de 50 MP que captura até 6x mais alcance dinâmico, ajudando a preservar detalhes.

Nos bastidores, melhorias em todo o sistema trabalham em conjunto para aperfeiçoar cada foto. Foco rápido e preciso e Estabilização Ótica de Imagem (OIS) garantem resultados nítidos, e os utilizadores experimentam cores verdadeiras, validadas pela Pantone e com Dolby Vision Capture.

Além da lente ultra-angular de 50 MP + Macro Vision no motorola razr 70 ultra, a câmara interna de 50 MP assegura imagens dignas de profissional.

Tanto o motorola razr 70 plus quanto o razr 70 oferecem um poderoso sistema de câmara principal dupla de 50 MP, com uma câmara principal de 50 MP equipada com PDAF Instant All-Pixel, Quad Pixel Technology, OIS e cores e tons de pele validados pela Pantone.

Uma lente ultra-angular de 50 MP + Macro Vision permite capturar conteúdo ainda mais criativo. Ambos os dispositivos apresentam uma câmara interna de 32 MP com tecnologia Quad Pixel.

Ainda na fotografia, as posições do Flex View permitem transformar os dispositivos razr num tripé, facilitando a fotografia em vários cenários.

Numa parceria com a Google, a Motorola é a primeira marca a apresentar o guarda-roupa do Google Photos, um recurso novo que pode digitalizar os armários dos utilizadores, identificar itens na galeria do Google Photos e permitir que eles combinem, emparelhem e experimentem roupas diretamente na aplicação.

Desempenho dos novos razr

Como o razr mais poderoso de sempre, o motorola razr 70 ultra é alimentado pela plataforma Snapdragon 8 Elite Mobile para oferecer desempenho de ponta, velocidades mais rápidas e experiências avançadas de IA no dispositivo.

A CPU personalizada de 3.ª geração Qualcomm Oryon e a GPU Qualcomm Adreno avançada elevam jogos ricos em gráficos para ambientes 3D de qualidade de filme, mantendo desempenho e eficiência, com o ultra-potente Qualcomm AI Engine que oferece desempenho rápido para experiências ideais de IA.

O processador Snapdragon 8 Elite sustenta o desempenho de ponta ao longo do dia sem comprometer a duração da bateria.

A bateria de 5000 mAh do razr 70 ultra oferece mais de 36 horas de duração da bateria com uma única carga, segundo a marca. Para mais versatilidade, dispõe de carregamento TurboPower de 68 W ultrarrápido que fornece energia para o dia em apenas oito minutos, bem como a liberdade do carregamento sem fio rápido de 30 W e carregamento reverso.

No motorola razr 70 plus, todos os recursos são alimentados pela premium Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform. Os utilizadores podem obter velocidades de até 3 GHz para multitarefa mais rápida e eficiência aprimorada, além de o Qualcomm AI Engine permitir IA no dispositivo a operar em velocidades extremas.

Segundo a marca, uma única carga com a bateria de 4500 mAh oferece mais de 31 horas de energia.

Também neste modelo, o carregamento TurboPower de 45 W fornece energia para o dia em apenas 11 minutos, juntamente com a flexibilidade adicional de carregamento sem fio de 15 W ou carregamento reverso.

No motorola razr 70, a bateria, a experiência avançada de IA e o desempenho geral são otimizados pelo eficiente processador MediaTek Dimensity 7450X.

A bateria de 4800 mAh oferece mais de 36 horas de autonomia com uma única carga. O carregamento TurboPower de 30 W fornece energia para o dia em 15 minutos, e o carregamento sem fio de 15 W assegura conveniência.

A Motorola acredita que a IA deve adaptar-se ao utilizador, não o contrário. Por isso, como parte dessa abordagem, os utilizadores têm flexibilidade para explorar aquelas que melhor se adequem às suas necessidades.

Disponibilidade

Em Portugal, o razr 70 Ultra estará disponível a partir de 1399,00 euros, o razr 70 a partir de 869,00 euros e o razr 70 Plus a partir de 1049.00 euros.

Novo edge 70 pro e a nova abordagem de design Collections by Motorola

Como o primeiro dispositivo a estrear a Collections by Motorola, a nova abordagem de design da marca, o edge 70 pro transforma-se num acessório expressivo pessoal, sem comprometer a potência ou a inovação.

O design como auto-expressão

Com o lançamento do motorola edge 70 pro, a Motorola apresenta a Collections by Motorola, uma nova filosofia de design centrada em elevar o design de smartphones para experiências orientadas pelo estilo de vida.

Cada dispositivo é "cuidadosamente elaborado" para se adequar à personalidade dos utilizadores através de uma variedade de acabamentos e tons, incluindo materiais inspirados em tecidos:

Acabamento inspirado em seda , suave, delicado e sofisticado;

, suave, delicado e sofisticado; Acabamento em madeira natural , quente e rico;

, quente e rico; Acabamento inspirado em lã que apresenta uma textura macia.

que apresenta uma textura macia. Acabamento de acetato único devido ao processo de fabrico.

O perfil ultra-fino de 7,19 mm combina fibra de vidro e acabamentos inspirados em tecido, formando um design confortável na mão.

O único dispositivo da sua categoria com quatro câmaras de 50 MP

O motorola edge 70 pro estabelece um novo padrão na indústria de fotografia com um sistema de câmara quádrupla de 50 MP, oferecendo resultados de qualidade profissional em cada lente.

A principal de 50 MP equipada com o sensor Sony LYTIA 710 integra-se com tecnologia de imagem alimentada por IA para texturas mais profundas e contrastes mais altos.

Como o mais fino da sua categoria com uma câmara periscópio teleobjetiva de 50 MP, o motorola edge 70 pro oferece qualidade de zoom excepcional.

Os utilizadores podem aproximar em 3,5x com clareza ótica e manter cada foto estável com OIS.

Para cenas distantes, os utilizadores podem ir ainda mais longe com 50x Super Zoom Pro alimentado por IA. Os utilizadores também podem usar a lente teleobjetiva periscópio de 3,5x, que oferece uma distância focal equivalente de 81 mm.

A câmara ultra-angular de 50 MP cria um campo de visão de 122° para caber ainda mais na moldura e uma câmara macro que captura os menores detalhes.

A câmara frontal de 50 MP também permite controlo criativo para fotos detalhadas, com a tecnologia Quad Pixel. Também podem gravar em 4K.

O mais fino da categoria com bateria de 6500 mAh

Apesar de seu formato ultrafino, o motorola edge 70 pro apresenta uma bateria de 6500 mAh, para até 78 horas de streaming de música, até 29 horas de reprodução contínua de vídeo e até 26 horas de jogos ininterruptos, segundo a marca.

Com carregamento TurboPower de 90 W, o dispositivo fornece horas de energia em apenas alguns minutos, enquanto o carregamento sem fio de 15 W adiciona conveniência para o uso diário.

Ecrã mais brilhante da categoria

A experiência ganha vida num ecrã Extreme AMOLED de 6,8'' com taxa de atualização de 144 Hz e resolução Super HD (1,5K), oferecendo visuais ultrassuaves e clareza excepcional.

Com brilho máximo de até 5200 nits, o conteúdo permanece vívido e de fácil visualização mesmo em condições externas luminosas.

A Pantone Validated Display Calibration garante reprodução de cores precisa e realista, e altifalantes estéreo duplos com Dolby Atmos proporcionam som imersivo e multidimensional.

Desempenho poderoso e capacidades de IA

Potencializado pelo processador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, o motorola edge 70 pro oferece ganhos de eficiência de energia de 30% e até 25% de desempenho de pico superior.

Os utilizadores também podem esperar tecnologia ultraficiente de 4 nm e até 12 GB de memória LPDDR5X.

Além de executar o Android 16, o novo motorola edge 70 pro integra recursos avançados de moto ai, aprimorando interações do dia a dia com capacidades inteligentes e intuitivas.

O edge 70 pro estará disponível a partir de 599,00 euros.