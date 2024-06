Rede social X começará a cobrar para fazer transmissões em direto

A rede social X anunciou que as transmissões de vídeo em direto deixarão de ser gratuitas. A empresa confirmou que apenas os utilizadores que paguem uma subscrição Premium poderão fazer este tipo de transmissões. A decisão faz parte da mais recente estratégia de receitas da plataforma.

X é a única rede social que cobra por esta funcionalidade

Muito em breve, apenas os subscritores Premium poderão fazer live streaming (criar transmissões de vídeo em direto) no X. Isto inclui a transmissão em direto a partir de um encoder com integração no X. Atualize para Premium para continuar as suas transmissões em direto.

Referiu a empresa na sua conta oficial.

Plataformas como o Instagram, YouTube, TikTok ou o próprio Facebook oferecem transmissões em direto sem custos adicionais. A ideia de limitar as transmissões em direto coloca o X como a única rede social que cobra por esta funcionalidade.

Até ao momento não se sabe se esta funcionalidade será oferecida no nível básico ou se fará parte dos níveis Premium e Premium+ da subscrição. Colocar os vídeos em direto atrás de um acesso pago representa a primeira vez que o X (Twitter) limita uma funcionalidade gratuita e as reações têm sido rápidas.

É apenas uma questão de tempo até as respostas passarem a ser pagas.

Referiu um utilizador.

Plataforma limita a transmissão em direto

Desde a sua chegada ao X, Elon Musk implementou novas funcionalidades na plataforma, como a edição de posts, um maior número de caracteres e um melhor posicionamento das respostas. Infelizmente, estas funcionalidades não estão disponíveis para o utilizador comum, uma vez que são exclusivas para os assinantes do X Premium (incluindo a sua nova inteligência artificial Grok).

Há algumas semanas, o X anunciou que iria lançar uma aplicação para Smart TV com vídeos e transmissões em direto. A empresa quer posicionar-se neste campo e competir com o YouTube com uma aplicação para ecrãs maiores. Embora a ideia da X TV seja interessante, a quantidade de vídeos disponíveis seria menor se a plataforma limitasse as transmissões em direto.

A transmissão em direto estreou-se na aplicação do Twitter no final de 2016, graças ao Periscope. Um ano mais tarde, a plataforma oferecia nativamente a transmissão em direto sem a necessidade de abrir o Periscope. Esta funcionalidade mantém-se aberta a todos os utilizadores, mas terá um fim.

