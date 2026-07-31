Tim Cook confirma negociações com a UE para levar a nova Siri AI à Europa

Para prejuízos dos utilizadores, a Apple continua sem conseguir lançar a nova Siri AI na União Europeia. Contudo, Tim Cook garantiu que a empresa está a trabalhar diretamente com Bruxelas para ultrapassar os obstáculos regulatórios. O objetivo mantém-se inalterado: disponibilizar as novas funcionalidades de inteligência artificial em todos os mercados ao mesmo tempo.

As declarações surgiram durante a apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2026, naquela que foi também a última conferência de resultados de Tim Cook enquanto CEO da Apple.

Apple quer lançar a Siri AI em simultâneo em todo o mundo

Questionado sobre a ausência da Siri AI na União Europeia, Tim Cook explicou que a Apple está a manter um diálogo próximo com a Comissão Europeia para encontrar uma solução que permita cumprir a legislação comunitária.

Segundo o responsável, a filosofia da empresa sempre foi disponibilizar todas as novidades globalmente e em simultâneo, algo que desta vez não foi possível devido às exigências regulamentares europeias.

Cook afirmou:

Estamos a trabalhar de perto com a Comissão Europeia. O nosso desejo é lançar tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Não conseguimos fazê-lo na União Europeia, mas estamos a trabalhar para encontrar uma solução que nos permita disponibilizar a Siri AI também nesse mercado.

A legislação europeia continua a atrasar a Apple

O principal entrave continua a ser o enquadramento regulatório imposto pela União Europeia, em particular as regras associadas ao mercado digital, que obrigam as grandes plataformas tecnológicas a cumprir requisitos rigorosos em matéria de concorrência, interoperabilidade e proteção dos utilizadores.

Nos últimos meses, a Apple e a Comissão Europeia trocaram críticas públicas sobre a interpretação destas regras. No entanto, em junho e julho decorreram reuniões consideradas “construtivas” entre Tim Cook e Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela área tecnológica.

A Siri AI é uma das grandes apostas da Apple

Apresentada na WWDC 2026, a Siri AI representa a maior transformação do assistente virtual desde o seu lançamento.

Entre as principais novidades encontram-se:

Conversas muito mais naturais;

Compreensão do contexto apresentado no ecrã;

Integração profunda com aplicações do sistema;

Execução de tarefas entre várias aplicações;

Maior processamento realizado diretamente no dispositivo para reforçar a privacidade.

Tim Cook afirmou ainda que o feedback inicial recebido pelos utilizadores da versão de testes tem sido bastante positivo e voltou a destacar que o processamento local da inteligência artificial constitui uma das maiores vantagens competitivas da Apple.

Europa continua sem data para receber a novidade

Apesar das negociações estarem em curso, a Apple continua sem avançar qualquer calendário para o lançamento da Siri AI na União Europeia.

Assim, os utilizadores europeus terão de continuar à espera até que seja alcançado um entendimento entre a empresa e os reguladores europeus. Só depois desse acordo será possível disponibilizar a nova geração da Siri nos países da União Europeia.

Para já, Tim Cook deixou apenas uma garantia: a Apple pretende que a Europa tenha acesso às mesmas capacidades de inteligência artificial disponíveis no resto do mundo, logo que as condições regulamentares o permitam.