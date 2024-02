Saiba aproveitar eventos e programas favoritos em qualquer lugar, a qualquer hora!

Apaixonado por desporto e não suporta a ideia de perder um jogo? Ou talvez um entusiasta de séries que mal pode esperar para ver os últimos episódios na plataforma de streaming favorita? Se sim, não desespere. Partilhando a mesma frustração, que tal se houvesse uma forma de assistir aos desportos e programas favoritos em qualquer lugar do mundo? Hoje, exploramos como aceder a um mundo de desporto e conteúdos em streaming com uma VPN fiável e premium como a PureVPN.

Porque é que algumas plataformas de streaming não estão acessíveis no seu país?

As plataformas de streaming tornaram-se atualmente parte integrante do nosso panorama de entretenimento, oferecendo uma vasta gama de conteúdos, desde filmes e séries de TV a desporto em direto e notícias.

No entanto, nem todas as plataformas de streaming estão acessíveis em todos os países. Os acordos de licenciamento de conteúdos e as regulações regionais podem desempenhar um papel importante na determinação das plataformas disponíveis no seu país.

Acordos de distribuição de conteúdos

Os criadores de conteúdos e as plataformas de streaming têm frequentemente acordos de licenciamento complexos e direitos de distribuição de conteúdos que não permitem o acesso em determinadas regiões. Estes acordos visam proteger a propriedade intelectual dos criadores de conteúdos e garantir que sejam justamente compensados pelo seu trabalho.

No entanto, estes acordos impedem que utilizadores em certos países, como Portugal, acedam a certas plataformas de streaming ou conteúdos. Alguns dos principais canais de desporto e entretenimento que não estão disponíveis para streaming em Portugal incluem:

Peacock

Discovery+

HBO Max

Paramount

ESPN+

RTBF

Optus Sports

Amazon Prime

Regulamentações regionais e censura

Além dos acordos de licenciamento, as regulamentações regionais também podem desempenhar um papel importante. Por exemplo, alguns países têm leis de censura rigorosas que proíbem o acesso a certos tipos de conteúdos. Outros países podem ter leis que exijam que as plataformas obtenham licenças ou autorizações específicas para operar naquele país.

Os viajantes encontram-se muitas vezes numa situação complicada quando querem acompanhar os seus jogos de futebol favoritos ou relaxar com séries de TV clássicas em plataformas de streaming - apenas para descobrir que o conteúdo não está disponível na sua região atual. Acordos de licenciamento e regulamentos regionais podem contribuir para esta experiência frustrante.

No entanto, existe uma solução! Vamos explorar como pode aceder a conteúdos globais a partir de qualquer lugar do mundo.

Como funciona a PureVPN?

Assim, a boa notícia é que podemos aceder a conteúdos internacionais utilizando a PureVPN. Resumidamente, a PureVPN funciona ao criar um túnel seguro entre o seu dispositivo e o servidor VPN. Este túnel encripta todos os dados que passam por ele, impossibilitando terceiros intercetar ou ler os nossos dados.

O servidor VPN então encaminha a sua ligação à internet através de um endereço IP diferente, fazendo parecer que está a aceder à internet a partir dessa localização. Isto permite-lhe aceder a conteúdos globais que de outra forma não estariam disponíveis na sua região.

Aceder a conteúdos internacionais

Não obstante, com uma VPN como a PureVPN, é possível transmitir conteúdos de todo o mundo, independentemente da nossa localização. Quer estejamos a viajar para o estrangeiro ou apenas queiramos assistir um programa que não está disponível na nossa região, o PureVPN pode ajudar a aceder a conteúdos globais.

Aceder a plataformas de streaming populares

Muitas plataformas de streaming populares como ITV, Hulu, Hallmark, BBC iPlayer, BT Sport, Kayo sports, Servus TV, ORF sport e belN oferecem uma variedade de conteúdos, incluindo séries de TV, filmes e eventos desportivos.

No entanto, não estão disponíveis para visualização em Portugal. Mas com a PureVPN, podemos conectar-nos a servidores no Reino Unido ou nos EUA e aceder a estas plataformas como se estivessemos nesses países. No fundo, podemos assistir aos nossos programas favoritos com esta VPN.

Resumo: programas, series, filme favoritos com VPN

Em resumo, a PureVPN é a ferramenta ideal para ajudar a derrubar algumas barreiras que nos separam de desportos e conteúdos de streaming favoritos.

Ao conectar-se a servidores, em diferentes países, podemos aceder às principais plataformas de streaming a partir do conforto da nossa casa. Com a PureVPN, não está apenas a aceder a conteúdos; está a desbloquear um mundo de possibilidades de visualização de entretenimento, desporto e a manter a sua ligação segura e distante de olhares indiscretos!