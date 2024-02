Companhia aérea de luxo Beond vai oferecer Apple Vision Pro nos seus voos

A Beond Airlines, uma companhia aérea de luxo recentemente criada, está já nas bocas do mundo porque se tornou a primeira companhia aérea a oferecer os Apple Vision Pro a passageiros selecionados, melhorando a experiência de entretenimento a bordo com tecnologia de ponta. Este gadget está mesmo a tentar enraizar-se, e há empresas atentas a este hype criado pelos óculos de computação espacial.

Apple Vision Pro: Mais luxo às viagens de luxo

Esta iniciativa foi anunciada por Tero Taskila, Presidente e Diretor Executivo da Beond Airlines, sublinhando o compromisso da companhia aérea em proporcionar uma experiência de viagem de luxo do princípio ao fim.

Os Apple Vision Pro, com um preço a partir de 3.499 dólares (cerca de 3.250 euros), está equipado com tecnologia avançada, incluindo dois chips - o M2 para computação e o R1 para processamento de informações de um conjunto de lentes, sensores e microfones, assegurando uma experiência de visualização de conteúdos de realidade mista imersiva e sem falhas.

A Apple adaptou o Vision Pro com um modo de viagem específico para viagens aéreas, permitindo aos passageiros desfrutar de filmes num ecrã virtual de grandes dimensões, tornando os voos de longo curso mais agradáveis e privados. Esta funcionalidade foi reconhecida pelo seu potencial para melhorar significativamente o conforto e o entretenimento dos passageiros a bordo.

A Beond Airlines planeia utilizar o Vision Pro para apresentar conteúdo regular, bem como imagens deslumbrantes de destinos e atividades de resorts nas Maldivas, criando antecipação e entusiasmo entre os passageiros antes da sua chegada.

Vision Pro podem mudar totalmente a experiência dentro de um avião

Este serviço terá início em julho de 2024, alinhando-se com a expansão dos serviços de voo da companhia aérea das principais cidades do mundo para Malé, nas Maldivas, todos com configurações de assento totalmente planas para uma experiência de viagem sem paralelo.

No entanto, Beond não esclareceu quais os passageiros que serão "selecionados" para a experiência Vision Pro, deixando espaço para especulação. Além disso, haverá preocupações de higiene com os óculos partilhados, especialmente numa era pós-pandemia.

A resposta dos utilizadores, dos críticos e do público ao Apple Vision Pro tem sido mista até agora. Alguns compradores estão a devolver os seus óculos alegando problemas de conforto e dúvidas quanto à sua utilidade no dia a dia. As queixas incluem o desconforto causado pela utilização dos auscultadores, que provoca dores de cabeça e enjoos, bem como preocupações quanto à sua praticidade.

Apesar destas incertezas, a introdução do Apple Vision Pro nos voos da Beond representa um passo significativo na evolução do entretenimento a bordo, oferecendo aos passageiros um nível sem precedentes de imersão e personalização na sua experiência de viagem.