E ao 14.º dia… os utilizadores estão a devolver os Vision Pro da Apple

Os entusiastas aguardavam ansiosamente para experimentar os óculos de Realidade Virtual (RV) que prometiam mudar a vida das pessoas, desde o momento em que a Apple os mencionou, há uns meses. Porém, 14 dias após chegar às mãos dos utilizadores, os Vision Pro estão a ser devolvidos à marca.

Os Vision Pro desenvolvidos pela Apple são um dispositivo que transpira tecnologia, com um potencial inacreditável. Contudo, pelas falhas que ainda carrega, tem pela frente uma íngreme linha de evolução. Após terem sido comprados pelos mais impacientes curiosos, aquando da sua estreia no mercado, no início de fevereiro, parece que muitos dos utilizadores decidiram devolvê-los.

A política de devolução da Apple permite que os clientes dos Estados Unidos devolvam qualquer produto no prazo de 14 dias a partir da data da fatura para reembolso total ou troca. O produto deve estar nas condições originais, com todas as peças, acessórios e embalagens incluídos. A política de devolução aplica-se aos próprios Vision Pro, bem como às lentes ZEISS que são feitas sob medida com base na prescrição do utilizador.

Curiosos estão a devolver os Vision Pro da Apple

Os termos de devolução permitiram que muitos entusiastas, fãs e criadores de conteúdo comprassem os Vision Pro, usassem o dispositivo por alguns dias, para experimentar e gravar os conteúdos que fomos vendo, e devolvessem o produto, tendo direito ao reembolso total.

Segundo dados recolhidos de alguns relatórios de devolução, a reclamação mais comum é o conforto dos Vision Pro (a falta dele, na verdade). Os utilizadores reclamaram que os óculos de RV causam dores de cabeça e provocam enjoo - uma reclamação, aparentemente, comum em dispositivos de RV de primeira geração.

Depois do desconforto, também o peso do dispositivo e a sua desproporcional distribuição (pois fica a maior parte dele à frente) motivaram reclamações e consequentes devoluções. Alguns utilizadores relataram, ainda, olhos secos e vermelhidão.

Apesar dos feedbacks, importa ressalvar que estes foram os primeiros utilizadores e, por isso, não são necessariamente representativos de todo o mercado. Além disso, é possível que a Apple esteja a resolver os problemas que serviram de reclamação, pois alguns deles já eram conhecidos antes de os Vision Pro serem colocados à venda.