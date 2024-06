Portugal: há quase 10 mil estações de base com tecnologia 5G

O início da oferta comercial e da instalação das primeiras estações de base em Portugal associadas à 5.ª geração de redes móveis teve lugar no final do ano de 2021. A ANACOM revelou hoje que o 5G já chega a todos os concelhos do país e a 70% das freguesias.

NOS foi a que instalou mais estações de base 5G (4705)

Desde o final do primeiro semestre de 2022, a ANACOM tem vindo a reportar trimestralmente o desenvolvimento na implementação destas redes de comunicações móveis de última geração.

No final do 1.º trimestre de 2024, de acordo com a informação reportada pelos operadores, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 9999 estações. Tal representa um acréscimo de 12% do número de estações face ao reportado no final de 2023. Quanto à sua distribuição, à data de 31 de março de 2024 as estações de base 5G reportadas encontravam-se distribuídas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 2176 freguesias (70% das freguesias no país).

A densidade de estações de base 5G em Portugal, no final do 1.º trimestre de 2024, é de uma estação de base por cada 10 km2. Constata-se, também, que existem, em média, 97 estações de base 5G por 100.000 habitantes.

Analisando os dados por operador, a NOS mantém-se como aquele que instalou mais estações de base 5G (4705), sendo seguida pela Vodafone (3816) e pela MEO (1478).