E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, destacamos a apresentação oficial do carro elétrico Xiaomi SU7, analisámos o smartphone Xiaomi 14, ensaiámos o Smart #1 Brabus, falámos dos avanços na segurança rodoviária da Volvo, e muito mais.

O diagnóstico do cancro da boca envolve frequentemente procedimentos invasivos e desconfortáveis, como biópsias e inserção de um tubo flexível com uma câmara no nariz ou na boca. No entanto, cientistas da Universidade de Birmingham estão a preparar o caminho para uma abordagem mais amigável para o paciente - chupa-chupas com sabor.

Uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) médica ajudou a identificar sinais de cancro da mama em 11 mulheres que os médicos tinham ignorado, potencialmente anunciando um melhor e mais eficiente rastreio do cancro.

Além da forte componente sustentável, a Volvo preza pela segurança rodoviária. Em mais um passo no sentido de a potencializar, a marca está implementar uma tecnologia importante.

A Xiaomi já não é uma marca estranha e o trilho que tem traçado confere-lhe grande relevância no mercado dos smartphones. Para muitos, a chinesa concebe propostas dignas de liga dos campeões e, também para esses, é já a alternativa de eleição. Uma das jogadas que vale à Xiaomi reconhecimento é a parceria que estabelece com a Leica, desde 2022. Depois de vários dias com o Xiaomi 14, é a esta sinergia que mais agradecemos. Fique com a análise do Pplware!

Um grupo de investigadores criou uma câmara científica extremamente rápida que capta imagens a uma velocidade de codificação de 156,3 terahertz (THz) para pixéis individuais - o equivalente a 156,3 biliões de imagens por segundo.

A Xiaomi é uma empresa chinesa que tem tido um crescimento brutal. Com uma aposta forte nos smartphones e outros gadgets, onde se incluem muitos equipamentos para a casa, a Xiaomi vai agora entrar num novo mercado. Hoje a empresa chinesa irá lançar o seu primeiro carro elétrico, o Speed Ultra 7 (SU7).

A mobilidade sustentável vai, para muitos, além das alternativas elétricas a bateria, sendo o hidrogénio um caminho a ser considerado. Para este comboio suíço, este combustível foi suficiente para bater o recorde de 1741 milhas (cerca de 2802 km) de viagem sem paragens.

Começamos com números. 440 km num só carregamento. 428 cv de potência máxima. 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 s. É efetivamente um compêndio de dados que mostram como o pequeno, não tão pequeno, Smart #1 Brabus pode assustar quem não estiver preparado. O carro tem estilo, poder e resulta em muita animação!

A última atualização da gama iPad Pro aconteceu em outubro de 2022, quando foi lançado o tablet com SoC M2. Desde então, após mais de um ano, nada se tem falado... até agora. Segundo fortes indícios, vem aí um poderosíssimo tablet!

Há a ideia que a Inteligência Artifical (I) mudará muita coisa, e que muitas coisas serão más. Na verdade, tudo faz parte d evolução e, como em outras tecnologias, também a IA poderá ser usada para o bem e para o mal. Já ouviu falar no Voice Engine da OpenAI?

Há cerca de 2 milhões de anos, um asteroide atingiu Marte e criou a cratera Corinto. Uma enorme quantidade de pequenos detritos do impacto formou quase 2 mil milhões de outras crateras mais pequenas em Marte. Estes dados e outros com interessante relevante, foram obtidos pela sonda norte-americana Mars Reconnaissance Orbiter.