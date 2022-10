Apple anunciou o novo iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas com chip M2 e o iPad 10.ª geração

Tal como havíamos referido, os rumores eram quase uma certeza ao apontar para esta semana a apresentação de novos iPads para a linha Pro e um da linha de entrada. Assim, há alguns minutos, a empresa de Cupertino deixou para encomenda o novo iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas com chip M2, bem como o iPad 10.ª geração.

Além de novo hardware, a Apple incluiu algumas novidades, entre elas o novo recurso de foco do Apple Pencil na linha Pro.

O que há de novo iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas com chip M2?

A Apple apresentou hoje a nova geração do iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas, equipado com os mais recentes chips M2 Apple Silicon. O chip M2 estreou-se no MacBook Air de 2022 e no MacBook Pro de 13 polegadas de 2022 e esta atualização também traz o mesmo desempenho para a linha de tablets profissionais da Apple.

Juntamente com o aumento de desempenho do M2, os iPad Pros agora podem detetar quando o Apple Pencil está a flutuar por cima do ecrã. Isso significa que os elementos da interface do utilizador podem expandir-se e responder à medida que o utilizador se aproxima do ecrã com a caneta.

O novo iPad Pro também traz redes Wi-Fi mais rápidas, com suporte para os mais recentes padrões Wi-Fi 6E. Isso significa que os downloads podem ser até 2x mais rápidos ao se conectar a uma rede 6E. Os modelos com dados móveis, apresentados como Cellular, agora suportam mais bandas 5G para melhor cobertura mundial.

Com o novo ponteiro flutuante da funcionalidade Passagem, o iPad notará quando o Apple Pencil estiver a pairar sobre o ecrã. Isso significa que os elementos da interface do utilizador podem saltar com prontidão. Por exemplo, um campo de texto expande-se à medida que o Lápis se aproxima do ecrã. Este recurso de flutuar também estará disponível para aplicações de terceiros através de uma nova API.

O novo iPad Pro de 11 polegadas começa nos 1079 euros e o iPad Pro de 12,9 polegadas começa nos 1479 euros.

Houve um aumento do preço face ao modelo anterior. Apesar de nos EUA o preço não ter sido alterado, os impostos em Portugal fizeram mexidas "duras". Relembramos os preços do modelo anterior: versões de 11" e 12,9", por 909 € e 1299 € respetivamente.

Apple lança o novo tablet Apple de 10.ª geração... o que há de novo?

O iPad Pro não é o único dispositivo que recebe uma atualização hoje. A Apple também anunciou uma versão totalmente nova do seu iPad mais acessível. O novo iPad de 10.ª geração apresenta um design totalmente novo com um chip A14 Bionic. Além disso, traz USB-C para carregamento e conectividade 5G pela primeira vez.

Assim, para que possamos perceber o que veio acrescentar a um tablet muito popular, deixamos as características mais importantes do iPad 10:

Câmara frontal Ultra Wide de 12MP localizada ao longo da borda paisagem do iPad

Novo ecrã de 10,9 polegadas com resolução de 2360 × 1640 píxeis, quase 4 milhões de pixels, 500 nits de brilho e tecnologia True Tone

Touch ID no botão superior

Quatro novas cores: azul, rosa, amarelo e prateado

Novo Magic Keyboard Folio com trackpad de clique em qualquer lugar e um design versátil de duas peças

Configurações de 64 GB e 256 GB

Suporte 5G

USB-C

Quanto ao preço, o novo iPad 10 começa nos 599 euros, um aumento em relação ao preço inicial anterior de 399 euros.

Estes modelos, quer do iPad Pro, quer do de 10.ª geração, estão disponíveis para encomenda a partir de hoje, com disponibilidade nas lojas a partir de quarta-feira, 26 de outubro.