A Terra sofre constantes modificações e a culpa é da gravidade

Quando o nosso planeta se formou, fê-lo atraindo poeira e rocha em direção ao seu campo gravitacional. À medida que a esfera inchou, a atração gravitacional continuou a reunir mais material. Agora, o efeito da gravidade na Terra continua a moldar o nosso planeta, mas a partir das profundezas do seu interior.

Um novo estudo revelou que o efeito da gravidade na Terra está constantemente a moldar a superfície do nosso planeta. E como estará isso a influenciar a vida de cada um de nós?

A gravidade manda e desmanda na Terra

Muitas alterações que são notadas na superfície da Terra resultam de processos que estão a acontecer no seu mais profundo interior. Tais modificações poderão estar a ser causadas pelo efeito da gravidade. Foi Isaac Newton quem, há mais de 300 anos, explicou os princípios básicos da gravitação e o conceito mais conhecido como força 'g'.

Esta ideia foi colocada num estudo recente onde os investigadores analisaram os efeitos subtis que a gravidade tem tido nas estruturas profundas do nosso planeta. O estudo destaca os efeitos que a gravidade tem sobre a Terra e como pode mesmo causar a ascensão e queda da crosta acima dela.

Para compreender verdadeiramente este enigma, temos de ver como a gravidade funciona como um todo. Durante muito tempo, os cientistas trabalharam com base na equação que g = 9.83 ms–2. No entanto, os novos estudos demonstraram que a gravidade não é constante para todo o planeta. Em vez disso, esta força pode variar dependendo de onde se está.

Por exemplo, os efeitos da gravidade sobre a Terra no equador são diferentes, uma vez que a força de atração é mais fraca.

Conforme podemos ver na explicação da ESA no seu site, a gravidade pode variar desde um mínimo de 9.78 ms–2 no equador até um máximo de 9.83 ms–2 nos polos. E agora, com este novo estudo, podemos finalmente compreender o que causa estas pequenas, mas significativas, mudanças na forma como a gravidade tem efeitos na Terra.

Os investigadores publicaram o seu estudo na Nature Communications. Nele, argumentam que o papel que a gravidade tem nas mudanças que vemos na crosta terrestre se baseia nos efeitos que a gravidade tem nas estruturas profundas da Terra. Afinal de contas, a superfície e os níveis internos da Terra não são uniformes em toda a sua extensão. Em vez disso, áreas diferentes - como um oceano dentro da Terra - podem mudar o quão forte é essa estrutura.

Como resultado, a gravidade pode ter um efeito sobre a crosta terrestre, alterando estas estruturas profundamente abaixo da superfície. E com uma melhor compreensão de como a gravidade afeta a Terra como um todo, poderemos conseguir encontrar novas formas de compreender como a gravidade afeta outros corpos planetários lá fora, e talvez até criar gravidade artificial na Lua e noutros locais que visitamos.