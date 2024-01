O AirDrop é uma das formas mais usadas para partilha de informação entre os utilizadores dos produtos Apple. Par além da simplicidade de utilização, há ainda que contar com o seu relativo anonimato. Este último ponto pode ter caído agora, com a China a garantir ter conseguido quebrar a cifra do AirDrop.

Muitos confiam no AirDrop para partilha de ficheiros e outros dados. É usado diariamente devido à sua segurança e relativo anonimato e, entre esses utilizadores, muitos vivem na China, onde o iPhone tem uma presença importante e massificada.

Agora, o governo da China garante ter conseguido quebrar esse anonimato. Um instituto de Pequim foi responsável por desenvolver uma técnica para quebrar o registo cifrado de um iPhone que envia dados via AirDrop e consegue identificar tanto o e-mail quanto o número de telefone associados.

Esta quebra é importante para a China, que assim consegue obter informação que se julgava privada até para a Apple. Ao conseguir este passo, a informação que resulta está já a ser usada dentro do país, que já resultou em prisões.

A importância do AirDrop na China é grande, uma vez que é um recurso do iPhone que ativistas têm utilizado para espalhar as suas mensagens. Requer apenas uma ligação Bluetooth próxima e foi amplamente utilizado pelos manifestantes para compartilhar slogans pró-democracia durante os protestos de 2019 em Hong Kong. Com esta quebra, este deixa de ser confiável e abre a porta a que as autoridades possa controlar quem partilha estas mensagens.

Por agora, parece que o conteúdo não pode ser decifrado, mas o Governo da China afirma que já foram identificados vários suspeitos e que é algo que irá melhorar a "eficiência e o rigor na resolução dos casos, bem como evitar a propagação de comentários". Para usar esta técnica, basta aos agentes estarem em locais públicos a aceitar as transmissões de AirDrop e depois, com esta suposta nova tecnologia, relacionar o conteúdo ao remetente.

Teremos de aguardar para ver o que a Apple fará com esta flagrante violação de privacidade, mas na China agora a gigante norte-americana enfrenta bastante dificuldades. Não só muitos dos seus serviços são censurados, bem como há meses que o Governo tem uma monitorização grande sobre os seus serviços e o que estes tentam oferecer aos utilizadores.