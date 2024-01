O Windows 12 tem sido uma ideia que tem ganho peso e cada vez mais confirmação ao longo dos últimos meses. Tudo parece apontar que a Microsoft terá uma nova versão do seu sistema operativo, sendo focada na IA e outra tecnologia emergentes. Agora, a HP veio mostrar que afinal o Windows 12 pode não passar de uma simples atualização anual do Windows 11.

Desde que se fala do Windows 12 que a Microsoft está em silêncio. A gigante do software nunca confirmou a existência desta versão, não tendo também negado que este poderá chegar em breve e que será o que se tem avançado.

Toda a informação revelada até agora resulta de rumores e de informações recolhidas em documentos dos parceiros, que ocasionalmente revelam mais. Estes também nunca mostraram claramente que o Windows 12 será uma realidade e o Windows 11 irá desaparecer.

Agora surgiu mais uma informação vinda de um parceiro da Microsoft que parece negar a existência do Windows 12. Sendo esperado para 2024, este novo sistema não surge nas especificações da HP, que refere várias vezes a "Atualização de 2024 do Windows 11".

No documento partilhado são mostradas várias novidades, sempre com referência à necessidade da mais recente versão do Windows 11, que ainda será lançada. Como exemplo dessas novidades temos o Copilot 2.0 e o Wi-Fi 7, com o ambos a requerer a "Atualização de 2024 do Windows 11".

Esperava-se que as referências existentes mostrassem já a presença do Windows 12 como requisito ou, no limite, a próxima versão a ser lançada. Ao exigir a atualização do Windows 11, mostra claramente que este sistema ainda será o base a ser disponibilizado durante 2024.

Claro que tudo isto são informações resultantes da interpretação da informação disponível e muito poderá mudar até à chegada desta atualização, se existir. Não parece lógico que a Microsoft vá lançar já um sistema totalmente novo, mas a existência do Windows 11 mostra que esta pode bem abandonar o que tem e focar-se no eventual Windows 12.