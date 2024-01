O mercado dos smartphones tem gerado muito interesse, em especial no que toca à luta silenciosa entre as marcas que estão no topo. Estas revelam todos os anos as suas novidades e assim procuram cativar novos utilizadores. Com novas marcas as ganhar visibilidade, há agora um estudo que revela quais as marcas de smartphones mais populares de 2023.

Marcas de smartphones mais populares de 2023

É inegável que a Apple e a Samsung lutam de forma diária para garantir o domínio do mercado dos smartphones. Com os seus modelos de topo a venderem de forma constantes e em volumes elevados, estas duas marcas têm visto alguma concorrência crescer, como é o caso da Xiaomi, da Honor e até da OPPO.

Um estudo recente olhou para várias fontes de dados de 2023 e revelou quais as marcas que foram mais populares no ano passado. Apesar de revelar resultados que esperados, estes dados mostram em detalhe como o mercado reagiu à chegada de novas propostas e de novas tecnologias.

Apple e Samsung e Xiaomi dominam o mercado

Os dados deste estudo da John's Phone mostra que a Apple e a Samsung estão praticamente empatados no domínio do mercado dos smartphones, em termos de popularidade. Aqui temos a marca americana com 28,4% e controlo em 29 países, e a marca coreana a conseguir 28,2% de quota de mercado, com domínio em 26 países.

Um pouco mais abaixo temos a Xiaomi, que se tem mantido firme na terceira posição e que assume 12,7% deste mercado. A lista continua com marcas como a OPPO (5,5%), a Huawei (5,3%) e a Vivo (4,3%). A Xiaomi é, curiosamente, a marca que domina totalmente em 3 mercados: Grécia, Espanha e Índia.

Como está o cenário em Portugal?

Portugal não foi deixado de fora desta lista e os resultados apresentados seguem em linha com o que temos visto no nosso mercado. Assim, tivemos a Apple a dominar com 33,53%, seguida da Samsung com 29,99% e a Xiaomi com 16,52%.

A informação obtida neste estudo resulta da análise de várias fontes e da compilação de dados gerados ao longo dos vários meses de 2023. Mostra claramente que o mercado dos smartphones é ainda um terreno dominado por 2 marcas, Apple e Samsung, mas que há concorrentes a crescer e a preparar-se para tentar contrariar este domínio. A pergunta é quando o vão conseguir fazer e se alguma vez o vão conseguir!