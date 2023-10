AppMySite: não precisa de saber programar para construir uma app para o seu negócio

Com a massificação do smartphone e a praticidade que lhe está associada, as aplicações móveis que o preenchem dominam o mundo, sendo poucas as indústrias ou os setores que não alimentam pelo menos uma. Consequentemente, para não se ficar para trás, surge a vontade ou a necessidade de se criarem novas apps. É exatamente aqui que a AppMySite, plataforma para desenvolvimento de apps sem código, pode ser life changer.

Os desafios associados ao desenvolvimento tradicional de uma aplicação afastam muitos interessados da sua criação. De facto, além de as empresas nem sempre conseguirem reunir equipas internas para satisfazer as suas necessidades de desenvolvimento de aplicações, o outsourcing também nem sempre gera os resultados pretendidos.

Se está perante uma encruzilhada e não sabe para onde se virar, mas tem a certeza de que quer construir uma aplicação móvel dedicada ao seu negócio, conheça a AppMySite: uma plataforma para construção de aplicações móveis, sem código, que aborda e simplifica o desenvolvimento de apps.

Antes de tudo, o que é a AppMySite?

De forma simples, a AppMySite é uma plataforma que permite a construção de aplicações móveis, sem recorrer a código, democratizando o desenvolvimento e viabilizando-o.

A AppMySite permite construir uma aplicação "à velocidade da luz", assegurando a liberdade e a flexibilidade para criar aplicações personalizadas, à medida de qualquer negócio, indústria, organização ou empresa.

Na plataforma, encontra uma série de produtos e ofertas:

Aplicação WordPress - Integração profunda: os utilizadores podem usar o seu site WordPress como base e transformá-lo numa aplicação igualmente poderosa;

- Integração profunda: os utilizadores podem usar o seu site WordPress como base e transformá-lo numa aplicação igualmente poderosa; Aplicação WooCommerce - Transforma uma loja numa aplicação com apenas alguns cliques: a profunda integração com o WooCommerce permite que os utilizadores transformem os seus sites de e-commerce em apps ricas em recursos;

- Transforma uma loja numa aplicação com apenas alguns cliques: a profunda integração com o WooCommerce permite que os utilizadores transformem os seus sites de e-commerce em apps ricas em recursos; Web to App - Adapta-se a qualquer tecnologia web: permite transformar qualquer tipo de site numa aplicação e oferecer uma experiência de nível nativo aos seus utilizadores;

- Adapta-se a qualquer tecnologia web: permite transformar qualquer tipo de site numa aplicação e oferecer uma experiência de nível nativo aos seus utilizadores; Aplicação personalizada - Cria aplicações autónomas: tudo, desde o design até ao desenvolvimento, pode ser feito do zero, dando vida a qualquer ideia de app;

- Cria aplicações autónomas: tudo, desde o design até ao desenvolvimento, pode ser feito do zero, dando vida a qualquer ideia de app; Solução de agência - A AppMySite dá a oportunidade às empresas de se inscreverem e revenderem as ofertas aos seus próprios clientes.

Efetivamente, a AppMySite procura servir um largo espetro de clientes, desde proprietários de lojas individuais a empresas e agências de grande escala, contribuindo para que criem, sem código, aplicações móveis, e potencializem os seus negócios.

A AppMySite explica todo o processo de criação de uma aplicação móvel, sem código, no seu website.

A AppMySite é ideal para agências

A AppMySite pode ser usada por todo o tipo de empresa e agência para acrescentar capacidades de desenvolvimento de aplicações, nomeadamente, agências de design e desenvolvimento de software e agências de marketing e publicidade, mas também empresários do setor da tecnologia e software.

Além destes, qualquer empresa ou organização que necessite de aplicações e alternativas de desenvolvimento de aplicações pode optar pela solução de agência da AppMySite, ou subscrever os planos básicos e criar uma ou várias aplicações para o seu negócio de pequena escala.

Para facilitar a escolha, a AppMySite aponta algumas vantagens, relativamente a outros softwares de marca branca:

Acesso ao lucrativo mercado das aplicações

As aplicações móveis são as mais procuradas. É o melhor software para as agências investirem. Na verdade, cerca de 92,3 por cento dos utilizadores da Internet acedem à web através do telemóvel. A maioria deles são utilizadores de smartphones, e isso indica a crescente importância das aplicações móveis.

Assim sendo, a revenda de soluções de desenvolvimento de apps por meio de agência permitir-lhe-á aceder a um mercado de aplicações cada vez maior e mais lucrativo.

Tecnologia de ponta para o desenvolvimento sem código

A AppMySite democratiza e descomplica o desenvolvimento de aplicações, oferecendo a melhor combinação de tecnologias para criar aplicações sem qualquer processo técnico intensivo. O ambiente sem código e friendly torna a criação de aplicações muito fácil.

Seja para criação própria ou para oferecer a solução a clientes, a criação de aplicações é possível em apenas alguns minutos. Tudo, desde a conceção ao desenvolvimento e implementação, pode ser gerido com a confiança de um especialista.

Opções versáteis de produtos à escolha

A AppMySite é uma plataforma acessível e fácil de utilizar, pelo que pode criar aplicações nativas Android e iOS de qualidade superior, bem como aplicações webview. Dispõe de uma larga variedade de opções de produtos e planos para escolher.

Além dos já mencionados acima, permite notificações-push, monetização, suporte por via de chat, em vários idiomas, análises e muito mais.

Desenvolva a sua aplicação, sem código, e potencialize o seu negócio!

O desenvolvimento de aplicações de marca branca tem múltiplas vantagens para agências, retalhistas e empresas. Uma vez que respeita e acompanha as exigências do desenvolvimento de aplicações, confere liberdade para que o foco esteja nos principais processos do negócio.

A AppMySite facilita o processo, democratizando o desenvolvimento de aplicações. Sem recorrer a código, torna-o acessível a todos.