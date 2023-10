Tesla de 100 mil euros não paga IUC? Opel Corsa paga?

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um dos temas da atualidade e são muitas as contas que se tem feito. Nas redes sociais muito se tem falado sobre o assunto e um dos posts mais populares é referente ao Tesla de 100 mil euros não pagar IUC, enquanto que um Opel Corsa B vai pagar 156 euros. Será que é verdade?

IUC: Proposta orçamental limita o aumento a 25 euros...

A resposta é sim! Como se sabe, em Portugal todos os carros exclusivamente elétricos, usufruem atualmente de isenção do pagamento anual de IUC. Assim, e independentemente do valor comercial do veículo - ou da marca - não vai pagar este imposto.

Refere o Polígrafo que, quanto ao Opel Corsa B, produzido de 1993 a 2000 e com cilindrada de 973 cm3 a 1.686 cm3 (valor que vamos considerar para os cálculos neste artigo), o seu comprador teria que pagar, até agora, 22,48 euros de IUC, segundo o simulador.

Como se sabe, a proposta orçamental limita o aumento a 25 euros por ano "até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido por estes veículos", e, como tal, é de esperar que o proprietário deste carro só pague esse valor ao fim de cerca de três a quatro anos.

De acordo com informações, mais 2 milhões de carros vão pagar mais IUC. Este imposto pode aumentar até 400% em algumas situações. Segundo cálculos da Deloitte, um carro com 900 de cilindrada e com matrícula de maio de 2005, pagou este ano 19,34 euros de Imposto Único de Circulação. No entanto, com as mudanças do Governo, o IUC vai atingir os 96,92 euros (uma subida de 401%), ao longo dos próximos anos - saber mais aqui.