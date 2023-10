InfoMatricula: Saiba tudo sobre o seu carro (IUC, seguradora, VIN…)

Hoje em dia são vários os serviços digitais que nos disponibilizam rapidamente informação útil. No âmbito do tema Imposto Único de Circulação (IUC), que está a ser bastante debatido, existe um site, tal como este, que permite obter um conjunto de informações interessantes sobre o seu veículo. Conheça o portal InfoMatricula.

O Portal InfoMatricula é muito simples de usar, apresentado uma interface bastante atrativa. Para usar, basta que indique a matrícula do veículo a pesquisar e em segundos é apresentada um conjunto de informação interessante.

Após a matrícula intrduzida é possível ficar a saber qual a seguradora do veículo, o início e fim do seguro e o nº da apólice. É também possível saber a marca do veículo, o modelo, classe do veículo, potência, o VIN, etc. O número VIN de um veículo é um código alfanumérico que tem um total de 17 dígitos que permitem saber o historial de um carro. Com este número é possível saber o número de quilómetros, o ano de produção e o mercado a que se destina o veículo, assim como o tipo de motor, o número de incidentes, ou até problemas de produção identificados pela marca.

A atribuição de um número VIN de um veículo por parte da fabricante é obrigatório para o mesmo poder circular.

Na parte final dos resultados é indicado o valor do IUC em 2023, o valor em 2024 e, caso se aplique, restantes anos tendo em conta o possível aumento que o IUC poderá sofrer.

De acordo com informações, mais 2 milhões de carros vão pagar mais IUC. Este imposto pode aumentar até 400% em algumas situações. Segundo cálculos da Deloitte, um carro com 900 de cilindrada e com matrícula de maio de 2005, pagou este ano 19,34 euros de Imposto Único de Circulação. No entanto, com as mudanças do Governo, o IUC vai atingir os 96,92 euros (uma subida de 401%), ao longo dos próximos anos - saber mais aqui.

InfoMatricula