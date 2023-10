Battlefield 2042 regista mais de 90.000 jogadores diários na Steam

Os jogos são um mercado dentro do segmento tecnológico que está sempre em alta e com muitas novidades que chegam a uma velocidade impressionante. Mas também os títulos mais antigos ainda se destacam por várias razões, como é o caso de Battlefield 2042 que regista mais de 90.000 jogadores diários na Steam.

Battlefield 2042 continua a ser um sucesso na Steam

Naturalmente que nem todos os jogos que vão sendo lançados têm a mesma aceitação por parte dos utilizadores. E há alguns que se tornam mais populares e que o continuam a ser mesmo depois de já estarem no mercado há algum tempo.

As últimas informações do setor mostram que o jogo Battlefield 2042, desenvolvido pela DICE e publicado pela Electronic Arts a 6 de outubro de 2021, continua a conquistar a atenção dos jogadores, especialmente na Steam, uma vez que tem registado uma média de mais de 90.000 jogadores diários na plataforma de jogos da Valve.

Esta parece assim uma boa fase para o título, depois do lançamento mais turbulento, com alguns problemas. Mas as várias atualizações e ajustes levaram Battlefield 2042 para o bom caminho.

De acordo com os dados da SteamDB, o pico de jogadores desde o seu lançamento foi de 105.397, enquanto que ao longo das últimas 24 horas atingiu 102.000 jogadores diários. No momento em que escrevo este artigo encontram-se no jogo 43.220 jogadores. Pelo gráfico presente na imagem anterior também conseguimos perceber a evolução do número de jogadores diários.

O aumento gradual começou a ser sentido no dia 28 de setembro quando a Electronic Arts estreou um novo sistema anti-cheat, como forma de proteger a dinâmica do jogo dos batoteiros.

Se está a pensar comprar este jogo, então agora é uma ótima altura, pois a Steam oferece um desconto de 84% até ao dia 26 de outubro, o que faz com que o jogo, que custa originalmente 59,99 euros, custe atualmente 9,59 euros.