Marema Studios apresentam Unseen Value

Os estúdios independentes portugueses sediados em Leiria, Marema Studios, apresentaram recentemente o desenvolvimento do seu próximo jogo, Unseen Value, que está a ser criado para PC. Venham conhecer um pouco mais...

Os Marema Studios, o pequeno estúdio independente sediado em Leiria anunciaram recentemente o desenvolvimento de mais um jogo para PC.

Depois de já terem lançado Bracara Augusta: Shadow of the Past (PC), Adventure Through the Wind (Game Boy e PC), Dance the Flamenco! (PC), e terem ganho a Game Jam+ com o Star from the Bottom (Android e PC), os Marema Studios estão agora a preparar Unseen Value para PC.

Desta vez, o jogo retrata-nos a estória de Maria, uma jovem aprendiz numa leiloeira e a sua aventura em aprender sobre o mobiliário Lusíada Português produzido nos séculos XVI-XVII.

Maria está a começar um novo emprego a tempo parcial numa conhecida casa de leilões em Lisboa. No interior, está rodeada de obras de arte portuguesas realizadas na Era das Explorações. Com a ajuda do leiloeiro, Miguel, e do seu prático caderno, irá analisar e identificar as diferentes tipologias e estilos de mobiliário Lusíada.

Unseen Value é definido por:

Cultura e História Portuguesas: Focando na Era da Exploração

Ilustrações artesanais: Simulando tipos de ilustrações tradicionais

História de objetos escondidos: Descubra o valor oculto de uma obra de arte

Conheça os Móveis Lusíada: Criados pelas influências portuguesas na Ásia

Segundo Inês Reis, a game designer deste projecto, “Em Unseen Value queremos mostrar aos jogadores uma das peças de Arte mais impressionantes, pertencentes à história portuguesa. Sendo que teve um grande impacto na Europa, e muitas pessoas não sabem disso” Por seu lado, Miguel Xavier, o sound designer afirma “Trabalhar no Unseen Value foi uma ótima experiência. Não foi apenas trabalhar o som, este projeto significou aprender muitas coisas novas e imaginar como seriam aqueles velhos tempos. Como eu poderia criar uma atmosfera para o jogo baseada nisso. Além disso, trabalhar com as vozes também foi um grande desafio. Definitivamente um dos projetos que mais me orgulho de fazer parte”.

Uuma versão para Playstation, Nintendo Switch e Android, está igualmente em consideração, sendo que a primeira versão do jogo está agora disponível para download e análise de preview em Itch.io.