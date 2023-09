Phantom Liberty do Cyberpunk 2077 já tem uma classificação muito positiva na Steam

Os mais atentos às notícias do mundo dos jogos certamente que se recordam do polémico lançamento do jogo Cyberpunk 2077... sendo este bastante criticado pelos jogadores em todo o mundo, o que deixou a empresa numa situação muito delicada. Mas tudo isso parece estar já mais do que ultrapassado e a mais recente expansão Phantom Liberty já conta com uma classificação muito positiva na Steam.

Phantom Liberty: classificação muito positiva na Steam

De acordo com as mais recentes informações, a tão esperada expansão Phantom Liberty para o Cyberpunk 2077 já conta com uma classificação muito positiva na popular plataforma de jogos Steam. Esta expansão é a primeira grande novidade lançada pela criadora polaca CD Projekt RED, depois do desastroso lançamento do Cyberpunk 2077, a 10 de dezembro de 2020, onde o jogo vinha repleto de bugs e falhas.

Mas as polémicas e os problemas já parecem estar ultrapassados e é tempo de olhar em frente e evoluir. E foi isso mesmo em que a empresa de jogos se focou tendo lançado agora o Phantom Liberty que, no momento em que escrevo este artigo, conta com um total de 2.045 avaliações que resultam numa classificação de "Muito Positiva", tal como vemos na imagem seguinte.

A nova expansão foi lançada nesta terça-feira (26) e apenas algumas horas após a sua chegada oficial, o jogo rapidamente conseguiu esta classificação com mais de 1.000 análises dos jogadores.

Mas as boas notícias não se ficam por aqui para a CD Projekt Red, pois na plataforma da Valve, Cyberpunk 2077 ocupa o primeiro lugar na tabela dos jogos mais vendidos, seguido exatamente da expansão Phantom Liberty, que apenas está disponível para quem já tiver o jogo base.

Segundo Kacper Kopron, analista da Trigon DM, "até agora, todos os parâmetros da expansão parecem muito bons". Para já, Phantom Liberty está disponível para PC e para as consolas da atual geração.