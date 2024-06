Os chips são o novo petróleo! Além da NVIDIA, ações da ASML também disparam

A NVIDIA ultrapassou a Apple em termos de avaliação de mercado e ficou a 5% de ultrapassar a Microsoft para se tornar a maior empresa do mundo. A IA impulsionou-a para esta posição, mas a tecnologia também encorajou outros grandes atores da indústria dos semicondutores. E entre eles está a europeia ASML.

ASML com máximos históricos

A ASML Holding NV tornou-se a segunda maior empresa europeia. Ultrapassou pela primeira vez a LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) em capitalização bolsista, após uma subida de 8,1% das suas ações esta semana.

A notável valorização da ASML foi conseguida com a ajuda da TSMC. Esta semana, soube-se que o gigante taiwanês receberá a sua máquina de EUV de alta tecnologia até ao final do ano. Trata-se da máquina mais potente alguma vez criada, com um preço de 350 milhões de euros por unidade.

A empresa dinamarquesa Novo Nordisk, criadora do Ozempic, é a única que está à frente neste momento. Ou melhor, muito à frente, porque a sua atual avaliação de mercado é de 634,28 mil milhões de dólares, em comparação com os 415,34 mil milhões da ASML.

Chips são o novo petróleo

No entanto, o crescimento da ASML nos últimos dez anos tem sido muito bom. Em junho de 2014, a sua capitalização era de cerca de 40,5 mil milhões de dólares e, neste período, a empresa holandesa conseguiu tornar-se uma referência absoluta no mundo dos semicondutores. De facto, a sua capitalização aumentou dez vezes.

Apesar de as últimas semanas terem sido difíceis e de os resultados do primeiro trimestre terem sido modestos, os analistas estão otimistas e preveem encomendas "significativas" para os próximos três trimestres. A intenção da TSMC de impulsionar a sua fotolitografia de 2nm na segunda metade de 2025 é, por exemplo, um bom sinal de que as coisas poderão correr igualmente bem (ou melhor) para a ASML nos próximos meses.

As grandes empresas tecnológicas ocupam as cinco primeiras posições no ranking das maiores empresas do mundo, mas o seu crescimento tem sido espetacular nos últimos meses. A voracidade do mercado pela indústria de semicondutores impulsionou empresas como a TSMC (10ª do mundo), a Broadcom (11ª, com um crescimento ainda mais surpreendente), a Samsung (24ª), a AMD (38ª, bem acima da Intel, que está na 113ª posição) e a Qualcomm (48ª).

