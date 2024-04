Sabe o que é o “FreeStuff Bot” no Discord?

Quem joga gosta de estar em cima do acontecimento, de instalar novo material e seguir as tendências no mundo gaming. Claro, os jogos são caros e o que mais se procura são as "alternativas" gratuitas. Os gamers gostam de jogar sem ter de gastar dinheiro. Se o leitor tem essa opinião, então temos uma ótima sugestão, o “FreeStuff Bot” para o Discord.

O que exatamente o FreeStuff Bot e como funciona?

O FreeStuff Bot é um Bot associado ao Discord e que pode ser adicionado a servidores do mesmo, consiste num software ou um perfil automatizado em redes sociais que procura ofertas gratuitas disponíveis online para depois notificar o servidor e os seus participantes sobre o que encontrou.

Este tipo de bot é programado para procurar continuamente promoções, códigos de desconto, cupões e amostras grátis pela internet, desde lojas online a páginas de marcas específicas.

Há risco de instalar Vírus através do Bot?

Existe sempre o risco de instalar Malware com qualquer ficheiro instalado pela internet. No entanto, no caso do “FreeStuff Bot”, esse risco é bastante reduzido.

Quando encontra uma promoção, o Bot envia um pedido de verificação ao grupo de moderadores que o administram e estes verificam manualmente se o que o Bot assinalou é realmente uma promoção, Spam ou Malware. Esta verificação tem como missão garantir que todos os links que o bot envia sejam de sites confiáveis.

Onde posso encontrar esse Bot?

Este Bot é um de milhares de Bots criados pela comunidade do Discord para os seus servidores, se quiser instalar basta clicar neste link direto.