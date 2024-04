Tesla barato acabou: Quem está a mentir, Elon Musk ou a Reuters?

A Tesla anunciou novidades para agosto, com a apresentação de um carro autónomo sob a forma de robotáxi. A Reuters, em exclusivo, deu a saber que o projeto de um carro elétrico barato, o hipotético Tesla Model 2 a 25 mil dólares, já não ia acontecer. Rapidamente a rede social X ficou inundada pela opinião dos seguidores, as ações caíram e Musk veio dizer que a Reuters mentia de novo. Então, quem de facto mente?

Musk em 2018 já prometia em 3 anos um elétrico a 25 mil dólares

A expetativa de um veículo elétrico de 25.000 dólares da Tesla pode estar a chegar a um impasse. Poderá não acontecer o que havia sido apontado pelo magnata da marca em 2018.

Um relatório recente da Reuters revelou que a Tesla abandonou os planos para a produção em massa do seu veículo elétrico acessível. De acordo com o relatório, duas fontes afirmaram ter tomado conhecimento da decisão de abandonar o projeto, frequentemente designado por Model 2, já em fevereiro. Em vez disso, o CEO da Tesla, Elon Musk, quer concentrar-se apenas num veículo elétrico robotizado, segundo o meio de comunicação.

Musk já refutou o relatório numa publicação no X, mas este continua a lançar muitas dúvidas sobre a capacidade da Tesla para produzir um veículo elétrico a partir de cerca de 25.000 dólares.

Haverá condições para a Tesla apresentar o tal Model 2? Se a "BYD deixar"...

Há algumas razões para a Tesla cancelar os planos para o seu veículo elétrico acessível. Em primeiro lugar, a Tesla está provavelmente a sentir a pressão dos fabricantes de veículos elétricos estrangeiros, em particular da BYD. É difícil competir com as opções do fabricante chinês de EV, como o Seagull, que tem um preço agressivo a rondar os 10.000 dólares (cerca de 9300 euros).

A BYD chegou mesmo a conquistar a coroa de maior vendedor mundial de veículos elétricos alimentados por bateria no final de 2023, antes de ceder o título à Tesla no primeiro trimestre deste ano.

Internamente, parece que a Tesla vai mudar o seu foco para a condução autónoma com o seu próximo EV, de acordo com o relatório da Reuters.

Soubemos anteriormente que a Tesla trabalhava numa plataforma de VE da próxima geração que iria alimentar tanto um modelo de 25.000 dólares como uma opção de robotaxi, pelo que esta notícia não é completamente inesperada. Contudo, continua a ser preocupante que o último relatório da Reuters afirme que Musk quer apostar tudo... mas apenas no modelo robotaxi.

Desilusão enorme para os seguidores e para os investidores

Se a informação da Reuters se revelar verdadeira, isso significa que o Tesla mais barato provavelmente ainda será o Modelo 3 recentemente atualizado, que começa nos 39.990 euros antes de quaisquer incentivos fiscais. Embora o Tesla de 25.000 dólares possa ser cancelado, ainda não temos nenhuma indicação de quanto custará o modelo robotaxi. Claro, fica ainda a indicação que a Tesla poderá desenvolver um modelo verdadeiramente acessível no futuro.

Por agora, resta esperar para ver o que a Tesla vai revelar como o seu próximo veículo elétrico. Tem sido uma verdadeira montanha-russa seguir a viagem do chamado Modelo 2.

É verdade que Musk dá sempre "uma no cravo, outra na ferradura", mas nunca baixou os braços e a evolução deste segmento a ele se deve!

