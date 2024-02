Tinder e outras aplicações de encontros “acusadas” de viciar utilizadores

A aplicação Tinder é uma das mais populares aplicações de encontros que tem vindo a evoluir em funcionalidades e a ganhar mais utilizadores. Mas agora, esta app e outras do segmento foram "acusadas" de promover o uso compulsivo.

Tinder: plataforma está programada para priorizar o lucro...

A empresa Match Group é a detentora de apps como o Tinder e outras aplicações de encontros como é o caso do Hinge. Recentemente a empresa foi acusada de incentivar o uso compulsivo destas plataformas com o objetivo de gerar lucros.

A ação contra a empresa foi apresentada por seis utilizadores de aplicações de encontros no tribunal federal do distrito norte da Califórnia no Dia dos Namorados. Segundo o que é referido, as apps “prendem os utilizadores a um ciclo perpétuo de pagar para jogar”. Mas qual o problema desde cenário? Segundo a acusação, em vez de ajudar as pessoas a ter relacionamentos com outras, as plataformas estão programadas para o lucro.

Tal como se pode ler no processo...

O modelo de negócios da Match depende da geração de retornos por meio da monopolização da atenção dos utilizadores, e a Match garantiu o seu sucesso no mercado ao fomentar o vício em aplicações de encontros que gera assinaturas caras e uso perpétuo.

De relembrar que a Match Group não é a única empresa tecnológica a ter uma acusação deste tipo. A Meta, empresa que detém o Facebook e do Instagram, também enfrenta uma ação judicial onde é acusada de contribuir para a crise de saúde mental dos jovens. Também neste caso a acusação refere as plataformas têm funcionalidades que viciam os mais novos.