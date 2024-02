Browser da DuckDuckGo pode sincronizar dados sem usar conta ou perder privacidade

A DuckDuckGo promete pesquisas na Internet sem qualquer perda de privacidade e tem até um browser dedicado a essa função. Este está disponível para muitas plataformas e agora recebeu uma novidade. Este já permite que sejam sincronizados dados do utilizador sem usar nenhuma conta ou perda de privacidade.

Com a recolha de dados a ser crescente na Internet, é normal que os utilizadores procurem soluções menos agressivas. É neste campo que o DuckDuckGo ganha o seu espaço, ao garantir que as pesquisas realizadas não são recolhidas e que muita da informação não sai do controlo do utilizador.

Com muitas propostas focada nesta ideia, o DuckDuckGo apostou também num browser para dar uma solução única para os seus utilizadores. Estes garantem a mesma privacidade e proteção, recebendo agora uma novidade que muitos aguardavam. Esta proposta consegue sincronizar finalmente dados entre vários dispositivos.

Ainda mais interessante é que o processo de sincronização do browser da DuckDuckGo não requer nenhuma conta de utilizador. O processo é completamente seguro e simples, tal como se esperava para uma funcionalidade importante como esta que agora é apresentada.

Para garantir a segurança dos dados, todo o processo é cifrado de ponta a ponta. A reforçar este ponto, é especificado que o DuckDuckGo nunca recebe nenhuma informação no processo. Isto acontece porque a chave para aceder aos dados é guardada nos diferentes dispositivos do utilizador.

Smartphones e tablets podem ser vinculados por um código QR, enquanto os computadores exigem que os seja inserido um código. Não há necessidade de fazer login, mas os utilizadores vão querer guardar um PDF de recuperação. Este permite o acesso aos dados sincronizados se um dispositivo tiver problemas ou avariar.

Esta é sem qualquer dúvida uma excelente novidade para todos os que elegeram o DuckDuckGo como o seu browser. Este continua a garantir a sua privacidade, aumentando agora a possibilidade de utilização em qualquer plataforma, tudo graças a esta sincronização simples.