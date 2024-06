IRS: Hoje é o último dia para entregar a declaração! Atenção às coimas…

Como portugueses que somos, é normal deixar para os últimos dias ou horas a entrega da declaração do IRS! Mas hoje é mesmo o último dia para entregar a declaração do IRS. Se não o fizer, tem de pagar uma coima!

IRS: AT tem de pagar até final de julho...

O IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Incide sobre todos os tipos de rendimentos auferidos por indivíduos residentes em território nacional e ainda pelos rendimentos obtidos em Portugal por não residentes.

Segundo os últimos dados, até ao final desta semana foram submetidas quase seis milhões de declarações (5.974.980) entre 3.728.483 de pessoas que no ano passado tiverem apenas rendimentos de trabalho dependente e de pensões e 2.246.497 de contribuintes com outras categorias de rendimentos. A data para a entrega do IRS termina hoje, dia 30 de junho

Caso os contribuintes tenham algum tipo de problema na entrega da declaração, podem sempre aceder ao e-balcão ou dirigir-se ao Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).

A Autoridade Tributária tem até 31 de julho para proceder à liquidação das declarações entregues. O prazo limite para realizar o pagamento do imposto, caso as suas retenções na fonte não foram suficientes, é 31 de agosto.

Caso tenha deixado passar o prazo da entrega do IRS - e ainda não tenha recebido a notificação da AT -, poderá realizar a sua obrigação de forma voluntária até 31 de julho, ou seja, 30 dias após o fim do prazo. Neste caso, pagará uma coima com o montante mínimo de 25 euros.