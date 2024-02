Porsche 911 Turbo S deixou a Tesla Cybertruck a comer pó… então foi tudo falso?

O marketing vende muito e entusiasma os fãs das marcas. Foi assim que Elon Musk "vendeu" ideia que a nova pick-up elétrica Cybertruck era mais rápida que um Porsche 911... até mesmo quando rebocava um Porsche 911! Foi a loucura entre os aficionados da marca. Contudo, a verdade parece ser outra. Pelo menos é o que nos conta este "lado a lado" entre o topo de gama da Cybertruck e o poderosíssimo Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S deixou a Cybertruck a olhar para o aileron

Aqui está a Cybertruck da Tesla mesmo ao lado de um rival que nunca foi... um rival: o Porsche 911 Turbo S. A pick-up da Tesla gaba-se de ter 845 cavalos de potência (857 cavalos métricos) e 13.969 Newton metro de binário ao volante, tudo isto impulsionado por uma configuração de três motores.

Estes três motores têm de puxar uns enormes 3.104 quilogramas. E o elétrico tem o Cheetah Launch Control, que o leva dos 0 aos 100 km/s em cerca de 2,6 segundos. Pois é. E agora, Porsche?

Claro, depois, há o Porsche 911 Turbo S com o seu flat-six twin-turbo de 3,7 litros que debita 640 cavalos de potência (650 cavalos métricos) e 800 Newton metro de binário. Pesa cerca de metade do peso do Cybertruck, 1.640 quilogramas.

Isso deve ter sido tão leve quanto uma pena para o Cybertruck que o rebocou na pista de arrancada. A pick-up elétrica tem uma capacidade de reboque de 4.990 quilogramas. O 911 Turbo S faz o percurso de 0 aos 100 km/h com o Launch Control em apenas 2,7 segundos.

Chegou a altura de a Cybertruck enfrentar o Porsche 911 Turbo S. O Cybertruck, com o seu super-binário, consegue afastar-se, mas depois os seis cilindros de 3,7 litros com turbocompressor duplo entra em ação e o Cybertruck fica para trás.

A velocidade máxima do 911 é superior à velocidade máxima da Cybertruck, que é de 210 km/h.

O James e o Thomas, são os anfitriões deste desafio para o canal Throttle House, já fizeram um test drive com a Cybertruck. Deram-lhe pontapés, bateram com um kart de exibição, saltaram para cima da cobertura... enfim, fizeram "trapolias" para provar que algumas características da pick-up elétrica é de facto "bruta" e super-robusta.

Na verdade, aquele vídeo que aliciou os fãs da Tesla, nunca foi revelador de qual a variante do Porsche 911 com que o Cybertruck lutou e arrastou na pista em dezembro. O mais provável é que não tenha sido o Turbo S. E compreende-se perfeitamente porquê. Não iam mostrar um carro que iria "envergonhar" a pick-up logo no dia de estreia.

Afinal, ganhar contra um Porsche 911 Carrera de 380 cavalos (385 cavalos métricos), por exemplo, é fácil para a Cybetruck... já bater Porsche 911 Turbo S... é outra conversa.