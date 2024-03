Jogos grátis no Playstation Plus para Abril de 2024

Abril está a chegar e, tal como diz o ditado, traz água, muita água (chuva). Mas nada como ter uns jogos novos para ultrapassar as tardes chuvosas que se avizinham, certo? O Playstation Plus vai receber novidades em Abril e já as conhecemos.

Com a chegada de Abril, chegaram chuvadas mais fortes mas também chegaram "reforços" para a lista de jogos disponíveis no Playstation Plus.

Os jogos, agora revelados, estarão disponíveis para download na PlayStation Store a partir do próximo dia 2 de Abril até dia 06 de Maio de 2024. Mas... vamos conhecê-los...

Immortals of Aveum

De realçar que Immortals of Aveum, disponível para os jogadores da PlayStation 5, é um jogo de tiros de magia para um jogador e na primeira pessoa, que conta a história de Jak e da sua entrada numa ordem de elite de "battlemages" (magos de combate) que procuram salvar um mundo à beira do abismo. Aqui, com legiões de soldados em ambos os lados de "Everwar", Jak deve desvendar os mistérios do passado problemático de "Aveum", para ter alguma hipótese de salvar o seu futuro. Cabe aos jogadores dominarem três forças de magia e evocarem feitiços com uma perícia letal num jogo que desafia o convencional num FPS.

Minecraft Legends

Já Minecraft Legends, disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é um jogo de estratégia de ação, onde os jogadores terão a oportunidade de explorarem uma terra pacífica, cheia de recursos valiosos e biomas exuberantes à beira da destruição. Aqui, os devastadores piglins chegaram, e cabe aos jogadores inspirarem os seus aliados e liderá-los em batalhas estratégicas para salvar a Superfície.

Skul: The Hero Slayer

Por outro lado, Skul: The Hero Slayer, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4, é um jogo de plataformas de ação repleto de características roguelike, tais como mapas desafiantes e em mudança constante, que irá manter os jogadores alerta, pois nunca saberão o que esperar.