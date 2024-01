Apple pretende fazer do Mac um líder no mundo dos videojogos

Durante décadas, os Macs, computadores da Apple, não se deram bem com os jogos. Contudo, isso começou a mudar com os lançamentos surpresa do Resident Evil 4 Remake e do Resident Evil Village. No entanto, esse foi apenas o primeiro passo de uma estratégia que se tornará ainda mais ambiciosa com o passar do tempo.

Numa entrevista à Inverse, vários funcionários da Apple discutiram como os jogos se tornarão, em breve, um pilar do Mac. Grande parte da sua ambição baseia-se na confiança que têm nos processadores Apple Silicon, cujo desempenho gráfico tem dado saltos significativos de ano para ano.

O Apple Silicon mudou tudo. Todos os Macs com Apple Silicon podem agora executar jogos AAA de forma fantástica. O Apple Silicon transformou os nossos sistemas principais e proporcionou enormes melhorias gráficas com o M1, o M2 e agora o M3.

Afirmou Gordon Keppel, diretor de marketing da empresa.

Entretanto, Leland Martin, diretor de marketing de software da Apple, afirmou que os chips Apple Silicon facilitaram o desenvolvimento de jogos para o Mac. Foi por isso que a Capcom e a Kojima Productions aderiram - e não serão as únicas.

De acordo com Martin a oferta de modelos com gráficos integrados e discretos tornava o processo de desenvolvimento mais complexo. Isso fez com que as empresas e estúdios de jogos se distanciassem do Mac. No entanto, todos os chips Apple Silicon têm a sua própria GPU integrada, independentemente do modelo.

Levar os jogos para além do Mac da Apple

Além disso, o Apple Silicon é um hardware completo que se estende para além do Mac. Como resultado, um jogo desenvolvido no iOS pode ser facilmente transferido para o Mac e vice-versa. Foi precisamente isso que aconteceu com o Resident Evil 4 Remake e o Resident Evil Village.

Se olharmos para a linha Mac de há uns anos atrás, havia uma combinação de GPUs integradas e discretas. Isso pode aumentar a complexidade quando se está a desenvolver jogos. É preciso considerar várias permutações de hardware diferentes. Atualmente, eliminámos isso completamente com o Apple Silicon, criando uma plataforma de jogos unificada para iPhone, iPad e Mac. Quando um jogo é concebido para uma plataforma, é um processo simples levá-lo para as outras duas. Já vimos isso com jogos como Resident Evil Village, que foi lançado primeiro no Mac e depois no iPhone e iPad.

Disse Leland Martin.

No próximo ano haverá mais empresas de jogos a aderir ao Mac

Este esforço da Apple está realmente a gerar interesse por parte das empresas de jogos. O próprio Martin diz que o lançamento do Game Porting Toolkit, uma ferramenta que permite emular jogos de PC no Mac, recebeu um feedback muito positivo da comunidade de programadores.

Vimos o interesse de programadores e editores, como a Kojima Productions (Death Stranding) e a Annapurna Interactive Games (Stray), em saber como tirar partido das duas partes do Game Porting Toolkit. Quando se descarrega este kit de ferramentas, ele é composto por duas partes. Há um ambiente de emulação: introduz-se um jogo existente do Windows e vê-se como pode correr bem no Mac. A segunda parte é o conversor de shader Metal, que ajuda os programadores a converter o seu código de shader para Metal. Eles elogiaram a sua utilidade e o facto de lhes ter poupado muito tempo no seu processo de desenvolvimento.

Portanto, tudo indica que em 2024 haverá mais empresas de jogos a aderir ao Mac. Com a Capcom, a Kojima Productions e a Annapurna a bordo, outras seguirão o exemplo.

