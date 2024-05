Cuidado, Tesla! Xiaomi planeia um SUV elétrico para rivalizar com o Model Y

O primeiro carro da Xiaomi foi um sucesso, tendo despertado a curiosidade dos fãs da marca e dos entusiastas do mundo automóvel. Agora, a fabricante chinesa revelou estar a planear mais um carro, para fortalecer a rivalidade com a Tesla.

Em março, a Xiaomi lançou o SU7, um sedan elétrico que acumulou um número estrondoso de encomendas. Pouco mais de um mês depois, a fabricante já havia produzido 10.000 unidades e entregue cerca de 7000.

Depois do sucesso deste seu primeiro modelo automóvel, sabe-se que a Xiaomi planeia outra proposta: um elétrico para rivalizar com a Tesla.

De facto, no evento de lançamento do SU7, o CEO da Xiaomi, Lei Jun, disse que o elétrico assinado pela fabricante de smartphones venceu a Tesla em todos os aspetos, exceto dois, incluindo o preço.

Entretanto, a Xiaomi pretende aproveitar o sucesso do SU7 para desenvolver um veículo utilitário desportivo elétrico semelhante ao Model Y mais vendido da Tesla. De acordo com a Bloomberg, a fabricante comparou o seu potencial SUV com o Model Y da fabricante de Elon Musk.

Apesar do plano que prevê um novo modelo automóvel, este só deverá entrar em produção em massa no final de 2025, após a Xiaomi expandir a capacidade das suas instalações, em Pequim, para dar resposta à procura.

Conforme partilhado pelo CEO da Xiaomi em dezembro, a fabricante pretende tornar-se um dos principais nomes mundiais de automóveis dentro de 15 a 20 anos.

Para isso, a empresa comprometeu-se a investir 10 mil milhões de dólares na produção de automóveis ao longo de uma década e, no ano passado, tornou-se um dos poucos novos intervenientes no mercado de veículos elétricos da China a obter a aprovação do governo.