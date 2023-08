Carros elétricos em segunda mão são cada vez mais baratos

Um novo relatório mostra que o mercado de carros elétricos em segunda mão está a registar uma queda significativa nos preços.

No ano passado, a procura de carros elétricos ultrapassou a oferta, provocando uma subida acentuada do preço dos modelos novos. Isto, por sua vez, arrastou os carros usados a seguirem a mesma tendência.

Agora, o site americano iSeeCars publicou um relatório que indica que o mercado de carros elétricos em segunda mão está a registar uma queda significativa nos preços.

Carros elétricos em segunda mão estão mais baratos

Considerando os preços de mais de 228.000 vendas de modelos novos e usados, desde julho de 2023, o relatório indica que os modelos usados disponíveis no mercado dos EUA viram o seu preço médio cair para 39.156 dólares, representando uma queda de 38.9%, em relação a julho de 2022.

Apesar da queda no preço, o tempo que demora para um carro elétrico encontrar um novo proprietário disparou para uma média de 57,8 dias. Em julho do ano passado, este valor era de apenas 26,4 dias.

Isto pode ser um sinal de que as fabricantes conseguiram acelerar o ritmo de produção, abrandado no ano passado pela falta de componentes, e de que podem, agora, satisfazer a procura mais rapidamente. Consequentemente, possibilitam a concorrência no mercado dos carros elétricos em segunda mão com unidades imediatamente disponíveis.

No relatório do iSeeCars, na categoria de automóveis elétricos usados com 1 a 5 anos, o Tesla Model Y ocupa o primeiro lugar, com uma média de 47,6 dias no mercado e um preço médio de 46.067 dólares.

Segue-se o Nissan LEAF, no segundo lugar, com 51,3 dias no mercado e um preço médio de 20.483 dólares.

No terceiro lugar do pódio está o Tesla Model 3, com uma média de 51,8 dias no mercado e um preço médio de 35.039 dólares.

A boa notícia para os compradores de carros elétricos é que será mais difícil vender elétricos em 2023, o que pressionará as fabricantes de carros e os concessionários a baixar os preços num mercado que parece ter perdido o interesse e onde a concorrência é cada vez maior.

A lista, que conta com os sete modelos de carros elétricos que mais rápido encontram novo dono, reúne quatro modelos com assinatura da Tesla.