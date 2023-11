BLUETTI lança estação de energia AC70 em pleno frenesim da Black Friday e Cyber Monday

Novembro é o mês ideal para fazer compras, e a BLUETTI, pioneira em soluções de energia portáteis, está a oferecer até 25% de desconto nos seus vários produtos de energia durante os saldos da Black Friday e Cyber Monday, de 24 a 27 de novembro. Mas também traz novidades, e lança o seu novo modelo BLUETTI AC70.

É a partir de hoje, e durante 4 dias, que pode obter as melhores ofertas em estações de energia como a AC180 com 200€ de desconto para 899€, a AC200MAX com kits solares com 200€ de desconto para 1799€. Quer esteja a comprar presentes de Natal ou a oferecer-se a si próprio, esta é a sua oportunidade de poupar muito.

Mas, como já referido, agora também é o momento para uma grande revelação da mais recente inovação da BLUETTI: a estação de energia AC70. Com lançamento previsto para 12 de dezembro, tanto no site oficial como na Amazon, a AC70 promete redefinir as soluções de alimentação portáteis.

A nova BLUETTI AC70

Pesando apenas 10,2 kg, a nova BLUETTI AC70 vem com uma capacidade de 768Wh, oferecendo 1000W de fornecimento contínuo de energia e 2000W de pico de sobretensão. Tem algumas melhorias significativas em relação à antecessora EB70 de 716Wh/1000W: maior potência de elevação, carregamento mais rápido, função UPS e um design mais fácil de utilizar.

A versatilidade alia-se ao desempenho

Com uma potência de pico de 2000 W, a AC70 pode lidar com dispositivos altamente indutivos, como mini-chaleiras, secadores de cabelo e pequenas ferramentas elétricas. Com duas tomadas de 230 V CA, duas ligações USB-C, duas portas USB-A de 18 W e uma tomada de 12 V CC, é uma escolha versátil para utilização recreativa e profissional. Quer se trate de trabalho de campo, festas de campismo ou feiras de rua, a AC70 tem tudo o que precisa.

Velocidade de carregamento relâmpago

Carregar a AC70 é muito fácil com opções como a rede elétrica CA, automóveis, geradores e painéis solares. Pode chegar a 80% em apenas 45 minutos ou a uma carga completa em 1,5 horas utilizando o cabo de carregamento CA incluído, sem necessidade de um adaptador volumoso. Se o ligar a painéis solares, pode carregá-la totalmente em apenas 2 horas com luz solar favorável - ideal para longas viagens de carro e não só.

Transição de energia sem falhas - Modo UPS

O AC70 funciona também como uma unidade de alimentação de reserva com uma função UPS, assegurando uma transição perfeita numa velocidade de apenas 20 ms em caso de falhas de energia. Os seus computadores, modems e routers continuarão a funcionar sem problemas em caso de falha da rede elétrica.

Design e controlo intuitivos

A AC70 tem uma pega incorporada para facilitar o transporte. O seu ecrã LCD mostra o funcionamento em tempo real, como a potência de carga e descarga, o nível da bateria e muito mais. Ligado por Bluetooth ao telemóvel, também pode utilizar a aplicação BLUETTI para monitorizar e ajustar as suas definições, como alternar o modo de carregamento entre Turbo, Standard e Silencioso, ou ativar o modo ECO para poupar energia.

Energia fiável para todas as necessidades

Construída com células de bateria de fosfato de ferro e lítio, a AC70 possui uma impressionante vida útil de mais de 2500 ciclos. A BLUETTI também oferece uma garantia de cinco anos, sendo assim um equipamento robusto para vários cenários - quer esteja ao ar livre, a enfrentar emergências em casa, na estrada ou a viver fora da rede.

Não perca esta estação de energia com modo UPS e aproveite as ofertas da Black Friday e Cyber Monday da BLUETTI. O AC70 chega oficialmente a 12 de dezembro, por um preço ainda não conhecido.

BLUETTI AC70