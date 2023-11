Sony alvo de ação judicial de US$ 7,9 mil milhões devido aos preços da PlayStation Store

As grandes empresas do ramo da tecnologia estão constantemente sob o olhar atento da concorrência e dos consumidores mais exigentes. Como tal, as notícias recentes indicam que a Sony foi alvo de uma ação judicial que pode custar à empresa cerca de 7,9 mil milhões de dólares devido aos preços excessivos da PlayStation Store.

Sony acusada de monopólio nos preços da PlayStation Store

Segundo as mais recentes informações, a Sony está a enfrentar um processo em massa no Reino Unido que pode levar a popular marca japonesa a pagar 7,9 mil milhões de dólares. A ação foi movida no dia 19 de agosto de 2022 por Alex Neill, uma popular defensora dos direitos do consumidor e co-fundadora da Cobsumer Voice, e o processo representa as queixas de 8,9 milhões de consumidores da PlayStation que se encontram no Reino Unido.

Os detalhes das alegações indicam que a Sony abusou do seu monopólio de vendas digitais a partir da PlayStation Store e aplicou preços excessivos tanto pelas vendas de jogos como pelas compras dentro dos jogos. E estes preços foram aplicados ao mesmo tempo que a marca cobrava uma comissão de 30% aos programadores e editores de conteúdos. Para além disso, a alegação adianta ainda que os preços impostos são demasiado elevados em comparação com o que custa à Sony fornecer esses mesmos serviços.

E nesta terça-feira (21), o Competition Appeal Tribunal (CAT) decidiu a favor de Neill, o que permitiu assim que a ação fosse para julgamento. Num comunicado Alex Neill disse que:

Este é o primeiro passo para garantir que os consumidores recebam de volta o que lhes é devido como resultado da violação da lei pela Sony. É significativo que o tribunal da concorrência tenha reconhecido que a Sony deve explicar as suas ações em julgamento. A lealdade dos jogadores do PlayStation foi aproveitada pela Sony, que há anos cobra preços excessivos. Com esta ação, procuramos pôr fim a esta conduta ilegal e garantir que os clientes sejam compensados.

Caso o autor ganhe a ação, cada consumidor do Reino Unido que comprou um jogo digital ou complemento através da PlayStation Store entre o dia 19 de agosto de 2016 e 19 de agosto de 2022 poderá ter direito a uma indemnização entre 67 a 562 libras (~84 a 704 dólares).