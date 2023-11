Combustíveis: Gasolina e gasóleo voltam a descer! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira e mais uma previsão dos valores para a gasolina e gasóleo. Segundo dados recentes, há boas notícias para a próxima semana, pois o preço por litro do gasóleo e gasolina vão novamente baixar. Saiba já quanto e veja se vale a pena esperar por segunda-feira para atestar o depósito.

Combustíveis: Gasolina baixa 1,5 cêntimos e gasóleo meio cêntimos por litro

O preço dos combustíveis (gasolina e gasóleo) mantém-se elevado. É verdade que tem havido algumas descidas, mas atestar um depósito continua a ser uma fatura pesada. Na próxima semana os combustíveis vão sofrer uma quebra de preço.

Segundo avança a RTP, o preço médio do gasóleo deverá descer meio cêntimo por litro. Já no caso da gasolina simples 95, as previsões apontam para uma descida de 1,5 cêntimos por litro. A informação dos preços dos combustíveis é baseada nos cálculos que têm em conta a cotação nos mercados internacionais e outros fatores que são considerados na formação do preço dos combustíveis em Portugal. São dados que recolho semanalmente junto das minhas fontes no mercado dos combustíveis.

Estas descidas refletem o efeito da desvalorização do petróleo nos mercados internacionais.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.